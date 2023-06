Humięcki: Przedłużenie umowy dzierżawy z francuskim podmiotem jest zgodne z prawem. Rolnicy mają na ten temat inne zdanie.

Trwa spór pomiędzy rolnikami, a Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa

Rolnicy nie zgadzają się ze sposobem w jaki rozdysponowywane są grunty Skarbu Państwa

W najbliższych miesiącach kończą się setki wieloletnich umów dzierżaw, gospodarze obawiają się, że również one zostaną rozdysponowane w niewłaściwy sposób

Z tego artykułu dowiesz się o co dokładnie chodzi w sprawie PRP Babinek

Od kilku tygodni piszemy o proteście rolników pod szczecińskim KOWR – em, który dotyczy nieprawidłowego gospodarowania gruntami rolnymi skarbu państwa. Wczoraj, podczas sejmowej komisji rolnictwa szef KOWR po raz kolejny odrzucił wszelkie zarzuty rolników. Przypominamy o co chodzi w całej sprawie.

Jak przekonują rolnicy, którzy od końca lutego strajkują pod szczecińskim KOWR-em sprawa PRP Babinek jest zaledwie czubkiem góry lodowej. W związku z tym, że w najbliższym czasie kończą się umowy kilkunastu dużych dzierżaw rolnicy obawiają się, że podobny schemat jak w przypadku PRP Babinek zostanie zastosowany także w ich przypadku, a tym samym po raz kolejny stracą oni możliwość wzięcia udziału w przetargach o dzierżawę gruntów rolnych z zasobu skarbu państwa.

Przedstawiamy Wam całą historię niefortunnej dzierżawy.

PRP Babinek - przykład na to, jak wszystko może pójść nie tak

Umowa dzierżawy z Przedsiębiorstwem Rolno – Przemysłowym „Babinek” sp. z o.o. dotycząca nieruchomości rolnej Babinek, położonej na terenie gminy Banie w województwie zachodniopomorskim została zawarta 8 lipca 1999 r. Czas jej obowiązywania był wielokrotnie przedłużany, na mocy 8 aneksów. Na mocy aneksu numer 8 okres obowiązywania dzierżawy został przedłużony do 31.10.2022 r.

W piśmie z dn. 8.02.2022 r. KOWR poinformował dotychczasowego dzierżawcę, że umowa może zostać przedłużona jedynie po spełnieniu zaproponowanych przez KOWR warunków – ze szczególnym zastrzeżeniem możliwości wyłączenia spod dzierżawy części gruntów. Przedłużenie miało nastąpić na okres do 31.12.2022 r. z możliwością uzgodnienia dłuższego okresu dzierżawy. Czynsz dzierżawny miał pozostać w tym czasie niezmieniony. W skierowanym do dzierżawcy piśmie KOWR wskazał, że w przypadku uzgodnienia warunków przekraczających zakres umocowania Dyrektora oddziału KOWR w Szczecinie będzie on zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie szczegółowego pełnomocnictwa do przedłużenia umowy dzierżawy.

29.04.2022 r. KOWR poinformował dzierżawcę, że procedura dotycząca przedłużenia umowy dzierżawy została wszczęta, jednakże zaproponowana przez dzierżawcę powierzchnia gruntów do wyłączenia jest zbyt mała i nie może zostać zaakceptowana przez KOWR.

W odpowiedzi dzierżawca zaproponował działki, które może wyłączyć. Jego propozycja nie spotkała się z akceptacją KOWR-u, który wystąpił o ponowne wyznaczenie gruntów do wyłączenia. Przepychanka na pisma trwała w najlepsze aż do 13 października 2022 r. kiedy to szczeciński oddział ośrodka wystąpił do Dyrektora Generalnego KOWR – u o szczególne pełnomocnictwo do przedłużenia umowy dzierżawy na okres do 31.08.2032 r.

Dzień później, 14.10.2022 r. KOWR w piśmie do dzierżawcy wskazał, że umowa może zostać przedłużona pod warunkiem wyłączenia spod dzierżawy działek o powierzchni 258,4889 ha najpóźniej do dnia 31.08.2023 r. Aby możliwe stało się zawarcie umowy dzierżawca złożyć miał oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego. Jednocześnie został poinformowany, że przedłużenie umowy dzierżawy nastąpi tylko w przypadku, gdy Dyrektor Generalny KOWR – u udzieli szczegółowego pełnomocnictwa dyrektorowi oddziału na dokonanie czynności prawnej.

Podpis został złożony mimo braku pełnomocnictwa

Mimo braku tego dokumentu 27.10.2022 r. dyrektor KOWR – u w Szczecinie podpisał aneks przedłużający umowę dzierżawy.

W Zarządzeniu nr 105/2020/Z wskazano, że obowiązek przedstawienia dzierżawcy (w ciągu miesiąca od otrzymania od niego oświadczenia) warunków dalszej dzierżawy (tj. co do przedmiotu dzierżawy, wysokości czynszu, okresu dzierżawy) nie jest jednoznaczny z koniecznością osiągnięcia między stronami porozumienia w tym terminie. Strony umowy mają czas na ich akceptację lub ewentualne podjęcie negocjacji do końca okresu obowiązywania umowy dzierżawy. W przypadku jednak nie osiągnięcia porozumienia przez strony umowy, co do warunków dalszej dzierżawy w okresie jej trwania- umowa dzierżawy wygasa – napisali w piśmie do prokuratury rolnicy. - Należy zatem zauważyć, że strony nie uzgodniły warunków dzierżawy, w szczególności co do jej przedmiotu. W treści pisma z dnia 14.10.2022 r. KOWR wskazał Dzierżawcy warunki, na jakich Umowa może zostać przedłużona, m.in. wyłączenie spod dzierżawy działek o powierzchni 258,4889 ha najpóźniej do dnia 31.08.2023 r., złożenia przez Dzierżawcę oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się rygorowi egzekucji w formie aktu notarialnego co do wydania części nieruchomości do dnia 31.10.2022 r. Dzierżawca jednak nie wypełnił ww. warunków i Umowa dzierżawy została zmieniona w drodze Aneksu nr 9 jedynie w zakresie terminu (przedłużona do dnia 31.12.2022 r.), a następnie na mocy Aneksu nr 10 została przedłużona do dnia 31.01.2023 r., co stanowi wyraźne obejście przepisów ustawowych, aby KOWR mógł „zyskać na czasie”.

Jak podkreślają rolnicy strony nie wprowadziły istotnych postanowień umownych, tj. zastrzeżenia wyłączenia najpóźniej do dnia 31.08.2023 r. określonych działek z przedmiotu dzierżawy, a dzierżawca nie złożył w zakreślonym przez KOWR terminie (31.10.2022 r.) oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Ich zdaniem świadczy to o tym, że do uzgodnienia nowych warunków umowy dzierżawy doszło dopiero w dniu 27 stycznia 2023 r., gdy strony podpisały aneks nr 11, zawierający wszystkie istotne postanowienia (w szczególności określenie przedmiotu dzierżawy i wysokości czynszu, zobowiązanie dzierżawcy do wyłączenia najpóźniej do dnia 31.08.2023 r. części nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 215 ha). Jak wynika z przedstawianych przez rolników informacji do ugody doszło z wyraźnym przekroczeniem ustawowego terminu (nawet przy przyjęciu rozszerzającej interpretacji upływu terminu z dniem obowiązywania dotychczasowej umowy, tj. 31.10.2022 r.). W dniu 31 stycznia 2023 r. dzierżawca złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 KPC co do obowiązku wydania KOWR części nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 215 ha.

Protest pod szczecińskim KOWR-em trwa blisko 150 dni, fot. MC

Na dowód tego, że nie doszło do uzgodnienia istotnych warunków umowy dzierżawy przedstawiają również treść pisma KOWR z dnia 14.10.2022 r. (wystosowanym tuż przed podpisaniem aneksu nr 9 do Umowy dzierżawy), w którym wskazano obszar nieruchomości, wyłączonej spod dzierżawy do dnia 31.08.2023 r. jako 258,4889 ha . Natomiast w treści aneksu nr 11 do umowy dzierżawy powierzchnia określona została jako obszar ok. 215 ha.

Również data zakończenia umowy dzierżawy została na mocy aneksu nr 11 ustalona odmiennie, od warunków KOWR, proponowanych w treści pisma z dnia 14.10.2022 r. (tj. strony ostatecznie umówiły się, że umowa dzierżawy będzie obowiązywała do dnia 31.10.2042 r., w miejsce proponowanej uprzednio przez KOWR daty: 31.08.2032 r.). Zmiana daty obowiązywania umowy dzierżawy wynika z treści pełnomocnictwa szczególnego z dnia 20.12.2022 r., w którym wskazano datę 31.08.2023 r., następnie zmienioną w treści pełnomocnictwa szczególnego z dnia 27.01.2023 r.

Oznacza to, że strony negocjowały treść umowy dzierżawy już po podpisaniu Aneksu nr 9 i 10, a ostateczne warunki uzgodniły dopiero w styczniu 2023 r. (a zatem już po terminie obowiązywania umowy dzierżawy, o przedłużenie której zwrócił się dzierżawca, tj. po dniu 31.10.2022 r.) – donoszą rolnicy. - Zgodnie zatem z treścią zarządzenia nr 105/2020/Z skoro nie doszło do osiągnięcia porozumienia przez strony umowy, co do warunków dalszej dzierżawy w okresie jej trwania, umowa dzierżawy wygasła z dniem 31.10. 2022 r., a zatem przedmiotowa nieruchomość winna być niezwłocznie wydana przez dotychczasowego dzierżawcę, a następnie KOWR winien ogłosić oficjalny przetarg na jej dzierżawę. Niestety, dyrekcja KOWR do dnia dzisiejszego nie podjęła żadnych działań, celem przywrócenia stanu zgodnego z prawem i naraża Skarb Państwa na wystąpienie znacznej szkody. Jednocześnie należy zauważyć, że zaniechanie przez KOWR wezwania do wydania bezumownie użytkowanej nieruchomości, nieogłoszenie przetargu (mimo takiego ustawowego obowiązku), oraz brak naliczenia 30-krotności za bezumowne użytkowanie byłemu dzierżawcy (który nadal użytkuje przedmiotową nieruchomość), stanowi bezpośrednie narażenie Skarbu Państwa na szkodę, a także utratę zaufania społeczeństwa do KOWR, jako do państwowej osoby prawnej – czytamy.

Irytacja rolników sięga zenitu

Rozmów w sprawie spornej umowy było wiele. Minister rolnictwa przyjeżdżał nawet do protestujących pod szczecińskim KOWR - em rolników. Obiecywał, że sprawie się przyjrzy. Niestety, satysfakcjonujących rozwiązań nadal brak.

Jak to jest możliwe, że dzierżawca składa wniosek o przedłużenie umowy 15 stycznia i do końca jej trwania, tj. do końca października, nie zgadza się na jakąkolwiek propozycję KOWR ws. dalszego dzierżawienia gruntów i jakikolwiek wyłączenie ziemi – pytał podczas komisji rolnictwa Paweł Toporek, jeden z organizatorów protestu pod szczecińskim KOWR-em. - Umowa została przedłużona dwukrotnie - o dwa miesiące, a potem o miesiąc. Po czym KOWR przedłuża umowę na ok. 20 lat. Zostało to zrobione niezgodnie z przepisami, gdyż umowę przedłuża się na podstawie wniosku - argumentował.

O prawa polskich rolników walczą kółka rolnicze. Od lewej: Adam Walterowicz, Władysław Serafin, Paweł Toporek, fot. MC

Szef KOWR- u ma na ten temat jednak inne zdanie i twardo go broni. Uważa, że roszczenia rolników zostały zaspokojone niemal w 100 procentach.

W sprawie przedłużenia dzierżawy francuskiemu podmiotowi były konsultacje społeczne z Radą Społeczną przy oddziale terenowym KOWR – przekonywał Humięcki. - Oczywiście trudno było osiągnąć kompromis, bo strona społeczna wskazywała konkretne nieruchomości, które jej zdaniem powinny być wyłączone z przedmiotu dzierżawy, a dzierżawca - w mojej ocenie racjonalnie - przedstawił, że tych gruntów nie wyłączy, ale może - inne, skrajne" – dodał. - Ustalenia z Radą były takie, że wyłączone zostanie co najmniej 260 ha, ale by osiągnąć kompromis, musi być wola obu stron, druga strona nie chciała - stąd negocjacje. Chodziło o to, by jak najszybciej pozyskać grunty dla rolników, dzięki kompromisowi wyłączono 215 ha" - wyjaśnił.

Rolnicy zupełnie nie zgadzają się z opinią Humięckiego. Kilka dni temu do prokuratury wpłynęło ich zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Skarbu Państwa, przez p.o. zastępcę Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie Jarosława Staszaka w porozumieniu z Dyrektorem Oddziału Terenowego KOWR Agnieszką Śpiewak oraz Dyrektorem Generalnym KOWR Waldemarem Humięckim, polegającym na:

nadużyciu swoich uprawnień i niedopełnieniu obowiązku, będąc zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Szczecin, zawarł w dniu 27.10.2022 r. Aneks nr 9 do Umowy Dzierżawy nr 42423/00245/1993 z dnia 8.07.1999 r. wraz z późn. zm., jako p.o. zastępcy Dyrektora KOWR OT w Szczecinie, bez wymaganego pełnomocnictwa szczególnego, w celu obejścia przepisów Ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (art. 39 ust. 1 i 2 u.g.n.s.p.) oraz Zarządzenia nr 105/2020/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, czym doprowadził do zaniechania przez KOWR OT w Szczecinie żądania wydania przedmiotowej nieruchomości niezwłocznie po zakończeniu umowy dzierżawy (31.10.2022 r.) i zorganizowania przetargu publicznego na dzierżawę nieruchomości rolnej BABINEK, po

położonej na terenie gminy Banie, woj. zachodniopomorskie, o pow. 701,5556 ha, sprowadzając bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej Skarbowi Państwa,co w konsekwencji doprowadziło do wypełnienia znamion czynu zabronionego z art. 296 § 1 a k.k.

przekroczeniu swoich uprawień i nie dopełnienie swoich obowiązków jako funkcjonariusz publiczny na stanowisku dyrektora KOWR OT w Szczecinie, poprzez zawarcie w dniu 27.10.2022 r. Aneksu nr 9 do Umowy Dzierżawy nr 42423/00245/1993 z dnia 8.07.1999 r. wraz z późn. zm., bez wymaganego pełnomocnictwa szczególnego i sprzecznie z ustawowymi wymogami, w celu obejścia przepisów Ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (art. 39 ust. 1 i 2 u.g.n.s.p.) oraz Zarządzenia nr 105/2020/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przedłużając bezpodstawnie umowę dzierżawy z Przedsiębiorstwem Rolno- Przemysłowym „Babinek” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Babinku, doprowadził do zaniechania przez KOWR OT w Szczecinie żądania wydania przedmiotowej nieruchomości niezwłocznie po zakończeniu umowy dzierżawy (31.10.2022 r.) i zorganizowania przetargu publicznego na dzierżawę nieruchomości rolnej BABINEK, położonej na terenie gminy Banie, woj. zachodniopomorskie, o pow. 701,5556 ha, działając tym samym na szkodę zarówno interesu publicznego, jak i prywatnego.

Jak się okazuje, nie tylko rolnicy nie zgadzają się na sposób dysponowania gruntami, który prezentuje KOWR. Podobnego zdania jest także Janusz Kowalski, podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa.

Po 30 latach dzierżawy 700 ha polskiej ziemi w gminie Banie w powiecie gryfińskim ziemia natychmiast i w całości musi wrócić do Skarbu Państwa od francuskiej firmy PRP Babinek. KOWR powinien rozdysponować ziemię wśród polskich rolników - pisał jeszcze w styczniu na swoim Twitterze.

Od tej pory minęło jednak pół roku, a sprawa nadal stoi w martwym punkcie.

Wczoraj rolnicy zainteresowani sprawą niewłaściwego gospodarowania gruntami Skarbu Państwa przez KOWR protestowali pod ministerstwem rolnictwa.

Nasze stanowisko się nie zmienia – mówi Adam Walterowicz, z zachodniopomorskich kółek rolniczych. – Ministerstwo wystąpiło o opinie prawna ostatniego aneksu umowy zawartej pomiędzy PRP Babinek a KOWR-em. Ale nie można tej sprawy rozpatrywać w ten sposób. Należy przyjrzeć się wszystkim aneksom, bo już 9 był niezgodny z prawem. Na to jednak nikt nie patrzy – denerwuje się rolnik. – Dzisiaj dostaliśmy informację o przedłużeniu kolejnej dzierżawy, 200 ha, na kolejne lata dużemu podmiotowi. Gdzie w tym wszystkim polski rolnik indywidualny? Czy ministerstwo chce zrobić z polskiej wsi skansen?

Polska ziemia powinna być w polskich rękach - mówi Adam Walterowicz. - Babinek to dopiero wierzchołek góry lodowej.

Rolnicy zapowiadają, że nie znikną spod szczecińskiego KOWR – u. Protest będzie trwał nadal. Jeszcze dzisiaj (15.06) ma dojść do kolejnej tury rozmów z ministrem rolnictwa, Robertem Telusem.