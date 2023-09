Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, zapewnia, że emocje w sprawie embarga na zboże zaczynają opadać. Czy aby na pewno? Poczynania obu stron zdają się zaprzeczać wypowiadanym przez nich słowom.

Relacje Polski i Ukrainy bardzo poważnie nadszarpnęła sprawa zboża. Żadna ze stron nie chce ustąpić, narasta też fala wzajemnej niechęci. Nie tylko między politykami, ale w całym społeczeństwie.

Napiętych stosunków na pewno nie poprawiła ostatnia wizyta Wołodymyra Zełesnkiego w Polsce, podczas której nie spotkał się on z polskimi władzami.

Prezydent Duda jest rozczarowany postawą Ukrainy

Zełenski wracając z USA i Kanady zatrzymał się w Lublinie, gdzie wręczał odznaczenia państwowe polskim wolontariuszom: dziennikarce TVN Biance Zalewskiej i ratownikowi Damianowi Dudzie. Nie widział jednak powodu, aby przy tej okazji spotkać się z polskimi politykami.

Dziękuję całej Polsce za nieocenione wsparcie i solidarność, które pomagają bronić wolności całej naszej Europy - napisał Zełenski na Twitterze.

Prezydent Duda jest rozczarowany. Relacje z Zełenskim traktował jako przyjacielskie – mówią WP źródła w Pałacu Prezydenckim.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta strona ukraińska nie wystąpiła z propozycją propozycja spotkania w trakcie pobytu Zełenskiego w Polsce.

Ukraina deprecjonuje Polskę i umniejsza jej pomoc

Do rozmowy, tym razem już zaplanowanej, nie doszło także podczas zgromadzenia ONZ w Nowym Jorku. Tam za to doszło do ostrych przepychanek słownych, w których prezydent Ukrainy zarzucił Polsce działania prorosyjskie. Nazwa naszego kraju co prawda nie padła, ale wydźwięk jego wypowiedzi był aż nadto czytelny.

Zestawianie nas z pomocnikami Rosji było niegodziwe. To był cios poniżej pasa. Cały świat widział deprecjonowanie roli Polski i umniejszanie pomocy, z jaką pospieszyliśmy po wybuchu wojny. W odpowiedzi polskie władze powinny ściągnąć z placówki w Kijowie ambasadora RP Bartosza Cichockiego, któremu skończyła się kadencja. I zastąpić go chargé d’affaires. To byłby sygnał z naszej strony, że Polska nie pozwoli sobie na takie oceny jak ta, która padła z ust Zełenskiego – powiedział dla WP rozmówca związany z Pałacem.

Brak spotkania z prezydentem podczas sobotniej wizyty Zełenskiego w Lublinie prezydent potraktował w kategoriach osobistych.

Uważałem i uważam, że kwestia sporu o zboże to pewien tylko wycinek relacji pomiędzy Polską a Ukrainą, który stanowi jakby tylko odprysk tej trudnej sytuacji, w której Ukraina jest, a w której my jej pomagamy od ponad półtora roku. Nie ukrywam, że fakt przenoszenia sporów dwustronnych na trybunę publiczną w obecności 200 państw przyjąłem z przykrością – powiedział Andrzej Duda w rozmowie z Super Expressem.

Ukraina uważa, że w kwestii zboża ma poparcie UE

Prezydent podkreślił też, że strona ukraińska uważa, że w kwestii zboża ma poparcie Komisji Europejskiej.

Ja uważam, że rynek europejski powinien być chroniony, a taka postawa Komisji Europejskiej ma niewiele wspólnego ze stabilnością i ochroną europejskiego rynku – przekonywał. - W Polsce wielu ludzi poczuło się urażonych. Polacy, tak władze publiczne, jak i zwykli ludzie, dużo poświęcili, żeby pomóc Ukrainie. Wielu wręcz ryzykowało życiem. Jeździli na Ukrainę, zawozili pomoc. Niektórzy nawet na linię frontu. Nie wspomnę już o milionach ludzi, którzy oddali do dyspozycji naszych ukraińskich gości swoje domy, mieszkania. Myślę, że wielu z nich bardzo mocno przeżywa dzisiaj tę sytuację - dodał.

W ocenie prezydenta za dużą część zamieszania odpowiadają emocje i fakt, że Zełenski jest pod ogromną presją.

Nie należy wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Musimy opanować emocje, bo pamiętajmy, kto najbardziej skorzysta na tym, jeśli drogi Polski i Ukrainy się rozejdą. Skutki mogą być tragiczne – mówił. - Chciałbym, żeby było stabilnie, to jest dzisiaj najważniejsze, dlatego, że Polska – i cały nasz region – jest w ogólnie trudnej sytuacji. W obliczu agresywnej postawy Rosji potrzebujemy spokoju.

Niepokoje społeczne i nastawianie antyukraińskie rosną właściwie z dnia na dzień. Każda wypowiedź zarówno polskich, jak i ukraińskich polityków coraz mocniej podnosi i tak wysoką już temperaturę wśród społeczeństwa. W każdej wypowiedzi doszukiwać się zaczynamy podtekstów i drugiego dna. Jak podkreślił Duda, należy to uspokajać.

Pewną część ziarna wytransportowanego z Ukrainy zalała polski rynek. Stało się to z ogromną szkodą dla naszego rynku i konieczna była interwencja polskich władz. Sytuacja ta doprowadziła do napięć. Proszę, żebyście Państwo winą za tę sytuację nie obarczali obywateli Ukrainy, zwykłych ludzi, tych zwłaszcza, którzy przybyli do naszego kraju po to, by schronić się tutaj przed wojną. Zwykłe społeczeństwo Ukrainy nie ma z tym nic wspólnego. Są oni naszymi braćmi w biedzie, którzy cały czas potrzebują pomocy. Obowiązkiem władz jest rozwiązać ten problem na poziomie władz. I wierzę, że tak się stanie. Zapewniam, że po naszej stronie jest dobra wola w tym zakresie. Ale jest też przekonanie, że naszym obowiązkiem jest obrona interesów polskich rolników. Jesteśmy władzami polskimi, które mają przede wszystkim realizować interesy Rzeczypospolitej Polskiej. I tak czynimy - przekonywał.

Zełenski próbuje łagodzić, ale też stawia warunki

Również Zełenski próbuje łagodzić nastroje. Robi to jednak na swój sposób. Niby zapewnia, że wszystko jest na dobrej drodze do porozumienia, ale jednocześnie oczekuje dostosowania się do stawianych przez niego warunków.

Stopniowo pozbywamy się emocji wokół tego tematu. Praca z sąsiadami może i musi stać się całkowicie konstruktywna i Ukraina robi w tym celu wszystko - powiedział. - Jestem wdzięczny tym naszym partnerom, którzy nie dopuścili do złamania zasad handlowych UE i umowy stowarzyszeniowej. Tak samo konstruktywnej wspólnej pracy, jak z Bułgarią i Rumunią, oczekujemy od naszych innych krajów sąsiedzkich - wskazał szef ukraińskiego państwa.

Zełenski idzie "na zwarcie z Polską"

Jak podkreślają osoby związane z Pałacem Prezydenckim zdaniem strony polskiej Zełenski poddany jest olbrzymiej presji, nie tylko związanej z trudną sytuacją społeczną, ale też presji politycznej.