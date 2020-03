Czym różni się koronawirus od wirusa ASF?

Są różne wirusy. Dlaczego jednak jedne można przenieść na łapach i butach, a innych - nie?...

Wiadomość o tym, że zwierzęta domowe nie przenoszą koronawirusa jest tyleż radosna, co zastanawiająca.

Bo dlaczego zwierzęta nie przenoszą koronowirusa, ale przenoszą wirusy ASF?

Zapytaliśmy w Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej. I mamy odpowiedź:

„W największym skrócie dlatego, że są różne wirusy. Są wirusy specyficzne gatunkowo oraz wirusy, które mogą ulegać transmisji na różne gatunki zwierząt i człowieka. To zależy do typu/rodzaju wirusa. Na przykład wirus wścieklizny jest chorobotwórczy dotyczy wszystkich gatunków ssaków a ASF tylko dla świniowatych (świnie, dziki). Są wirusy typowe dla kotowatych, dla psowatych itd. Czasem jakieś zwierzę może przenosić mechanicznie wirus chorobotwórczy lub śmiertelny dla innego gatunku same przy tym nie chorując, stając się wektorem. ASF jest roznoszony przez dziki i dotyczy świniowatych, a dla człowieka jest niegroźny. Człowiek może go jedynie przenieść na butach.”

Po szczegóły odesłano do „eksperta od wirusologii”.

