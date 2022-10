Czym są azotany i azotyny i jakie pokarmy mają ich wysoką zawartość?

Podziel się

Czym są azotany i azotyny i jakie pokarmy mają ich wysoką zawartość? Czym są azotany i azotyny i jakie pokarmy mają ich wysoką zawartość? fot. shutterstock

Azotany i azotyny, a zwłaszcza ich stosowanie jako dodatków do żywności, wzbudziły wśród konsumentów pewne obawy związane z ich potencjalną szkodliwością dla zdrowia. Ale czy to prawda, że nie są one bezpieczne? Jakie pokarmy mają wysoką zawartość azotanów?

Rozpoczęła się rejestracja na naszą konferencję Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2022, która odbędzie się 27 października. Zapraszamy!

Czym są azotany/azotyny? Mówiąc najprościej, azotany i azotyny to naturalnie występujące związki chemiczne, które zawierają tlen i azot. Azotany są naturalnie obecne w glebie, wodzie, roślinach i w mniejszym stopniu w powietrzu w wyniku jego zanieczyszczenia. Mogą być następnie przekształcone w azotyny przez specyficzne bakterie w przyrodzie, jak i naszym organizmie. Oba te związki występują naturalnie w owocach i warzywach, są również legalnie stosowane jako dodatki do żywności w UE w postaci soli sodowych i potasowych azotynów i azotanów (E 249-252). Są one powszechnie stosowane do peklowania mięsa i innych łatwo psujących się produktów spożywczych. Odgrywają też ważną rolę w zapobieganiu botulizmowi. Jakie produkty spożywcze są bogate w azotany i azotyny? Azotany występują naturalnie w warzywach - szczególnie w warzywach liściastych, takich jak szpinak, sałata i rukola – które stanowią nasze główne źródło azotanów w diecie oraz w konserwowanym mięsie i wodzie pitnej. Z kolei głównym źródłem azotynów są wędliny i przetworzone mięsa. Cały artykuł na portalspożywczy.pl

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin