Dlaczego ceny materiałów budowlanych biją rekordy? Co jeszcze podrożeje?

Ceny materiałów budowlanych szaleją na polskim rynku. Ceny za płyty OSB, i materiały termoizolacyjne osiągają dwucyfrowe wzrosty. Jednak większe rekordy będą padać w przypadku cen drewna konstrukcyjnego. Czy te rosnące trendy cenowe się długo utrzymają?

Rok 2021 rozpoczął się od kolejnych wzrostów cen materiałów budowlanych co nie pozostało bez wpływu na wzrosty kosztów związanych z realizacją inwestycji budowlanych.

Statystycznie rzecz ujmując, tegoroczne ceny materiałów budowlanych na polskim rynku są wyższe o ok. 7-8% niż ubiegłym 2020 roku. Jednak dynamika cen w przypadku płyt OSB, termoizolacji czy drewna konstrukcyjnego osiągają niespotykaną, dwucyfrową dynamikę w tym roku. Dlaczego ceny materiałów budowlanych oszalały i ciągle rosną?

Nie tylko płyty OSB i termoizolacja podrożeje?

Jak podkreślają eksperci, obecne podwyżki cen materiałów budowlanych nią są niczym niezwykłym i mamy do czynienia z kontynuacją trendów cenowych z poprzednich 2-3 lat. Jak zauważają eksperci, koszty budowy typowego domu jednorodzinnego wzrosły w tym roku o ok. 20-25% w stosunku do 2018 roku.

A to dopiero początek wzrostu cen za materiały budowlane na polskim rynku.

Lp. Grupa asortymentowa PSB 4 m-ce 2021 / 4 m-cy

2020 IV 2021 / IV

2020 1 Płyty OSB 20,7% 32,4% 2 Sucha zabudowa 12,1% 7,9% 3 Izolacje termiczne 10,0% 7,9% 4 Oświetlenie, elektryka 5,8% 9,6% 5 Cement, wapno 5,4% 3,6% 6 Instalacje, ogrzewanie 5,4% 7,1% 7 Ogród, hobby 5,3% 6,5% 8 Dachy, rynny 4,7% 5,0% 9 Narzędzia 3,8% 4,4%

Wzrost cen materiałów budowlanych wybranego asortymentu Polskich Składów Budowlanych na kwiecień 2021 r. Źródło: PSB

Jak widać nie tylko ceny płyt OSB i termoizolacji wyróżnia dwucyfrowa dynamika wzrostu Także możemy mówić o mocnych wzrostach cen suchej zabudowa oraz produktów z asortymentu oświetlenie i elektryka. Jak te zawrotne wzrosty cen tłumaczy ekspert PSB?

- Rynek surowców i półproduktów do wyrobu materiałów budowlanych staje

się coraz bardziej nieprzewidywalny, a ich dostępność utrudniona.

Niestety w wielu przypadkach pociąga to za sobą kolejne zmiany cenowe

oraz problemy z okresową dostępnością materiałów budowlanych, a co za

tym idzie wydłużającym się terminem realizacji zamówień – podkreśla Sławomir Ziółek, dyrektor Handlowy Grupy PSB Handel. – Do rosnących

w ostatnim czasie cen styropianu (o ok. 25% - 4 m-ce 2021 do 4 m-cy

2020 r.), płyt OSB (o ok. 20%), suchej zabudowy (o ok. 12%), zaczynają

również rosnąć ceny wyrobów aluminiowych, które wynikają z trudnej

sytuacji na światowych giełdach aluminium - podsumowuje Sławomir Ziółek z PSB Handel.

Ekspert PSB Handle przyczyny w tak dynamicznym wzroście cen upatruje w braku pełnej dostępności tego surowca, które może spowodować wydłużenie czasu realizacji zleceń bądź chwilowe, częściowe braki w poszczególnym asortymencie, np. drabin, pomostów roboczych czy rusztowań budowlanych.

- Ceny materiałów rosną również ze względu na wyższe koszty transportu, energii, pracy - podsumowuje Sławomir Ziółek z PSB Handel.

To nie koniec wzrostów cen. Najbardziej szaleją ceny drewna konstrukcyjnego. Skąd takie zmiany cenowe?

Ceny drewna budowlanego zwalają z nóg nie tylko w Polsce

W USA, ceny tarcicy wzrosły o blisko 300%, w przeciągu ostatnich 12 miesięcy A od początku tego roku możemy mówić o dynamice wzrostu cen na poziomie blisko 70%, oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Wszystko przez ogromny i niezaspokojony popyt na tarcice spowodowany boomem budowlanym w USA.

W Polsce też nie jest lepiej. Ceny polskiego drewna wzrosły o 30-50%, co najlepiej widać po wzroście cen płyt OSB na poziomie 30% w Polskich Składach Budowlanych.

Niedobór tarcicy budowlanej w USA uruchomił bezpośredni eksport także z polskich tartaków, co odczuwa polski rynek oraz rodzima branża budowlana.

Wielu deweloperów musiało wstrzymać się z inwestycjami, gdyż brakuje drewna konstrukcyjnego wykorzystywanego przy budowie domów jednorodzinnych. Oczywiście podsyca to dalszy wzrost cen drewna budowlanego na polskim rynku.

Wstrzymane zamówień i braki tego materiału budowlanego na polskim rynku windują ceny tarcicy do niebotycznych sum..

Skutki gwałtownie drożejącej tarcicy budowlanej już od kilku miesięcy odczuwa już cała polska branża budowlana, remontowa i deweloperska. Nie pozostaje to bez wpływu na koszty budowy domów oraz realizację innych inwestycji budowlanych.

Mimo korekty cen drewna na rynku amerykańskim (rozpoczynają się spadki cen tego surowca na giełdzie Nasdaq w USA), zdaniem wielu ekspertów zapotrzebowanie na drewno budowlane jeszcze długo się utrzyma także w Polsce, w ciągu 2021 roku.

Mniejsze i większe firmy, budowlane rozpoczęły już wiele inwestycji, a tego surowca budowlanego cały czas brakuje u dystrybutorów na polskim rynku.