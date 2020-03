Do Ministerstwa Rolnictwa można dzwonić

Jak zapewnia MRiRW, ministerialna infolinia działa prawidłowo.

- Jesienią 2018 r. bez problemu dodzwoniłem się kilkukrotnie do ministerstwa w sprawie pomocy po suszy, natomiast wczoraj dzwoniłem tam trzykrotnie i dzisiaj jeszcze jeden raz dla sprawdzenia – poskarżył nam się czytelnik w sprawie infolinii w MRiRW (22) 25-00-118. - Za każdym razem sytuacja wyglądała prawie identycznie, tzn. komunikat, że jestem 3. w kolejce, potem 2., potem 1. i ostatecznie zawsze usłyszałem sygnał zajętego telefonu. Proporcje czasowe bycia pierwszym, drugim bądź trzecim w kolejce były różne, ale ostatecznie czas oczekiwania na sygnał zajętego telefonu wynosił około 31 minut. W przypadki nie wierzę. Myślę, że ustawiono jakiś automat i możliwość kontaktu telefonicznego z ministerstwem to czysta fikcja.

Dlaczego tak się dzieje?

„Uprzejmie informuję, że infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi tj. od 8.15 do 16.15. Obsługiwana jest elektronicznie z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, umożliwiającego bezpośrednie przełączanie rozmówcy do właściwego merytorycznie Departamentu Ministerstwa. Z uwagi na to, że interweniujący czytelnik nie określił dokładnej daty opisywanej sytuacji, trudno jest precyzyjnie podać przyczynę zaistniałego zdarzenia. Można jedynie domniemywać, iż sytuacja ta miała miejsce, gdy z przyczyn technicznych brak było możliwości sprawnego połączenia z Ministerstwem” – wyjaśnia MRiRW.

Zatem tylko względy natury technicznej tłumaczą trudności z bezpośrednim kontaktem z „właściwym merytorycznie Departamentem Ministerstwa” i trzeba mieć nadzieję, że mają one charakter wyjątkowy i przejściowy…