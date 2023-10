Ukraiński rzepak w kontenerach pojedzie koleją do portu w Rydze, Foto: Koleje Łotewskie

Do portu w Rydze po raz pierwszy koleją dostarczono 1423 tony rzepaku w 54 kontenerach z Ukrainy - poinformowały Koleje Łotewskie. Dotąd ukraińskie płody rolne docierały tam jedynie transportem drogowym.

Jak podały Koleje Łotewskie, w Terminalu Uniwersalnym w Rydze (Rīgas Universālais Termināls) rozładowano już pierwszy pociąg testowy z ukraińskimi produktami rolnymi. Składał się on z platform, na które załadowano 54 kontenery zawierające łącznie 1423 tony rzepaku.

Jak czytamy w informacji łotewskiego przewoźnika, kontenery z rzepakiem z Ukrainy zostały wysłane 25 września, a 8 października zostały przeładowane w Kownie na platformy SIA LDZ CARGO. 11 października platformy dotarły do portu w Rydze, gdzie nasiona wyładowano do magazynów. Przewóz kolejowy zorganizowała spółka SIA LDZ CARGO we współpracy z LTG Cargo Ukraina, w ramach umowy o współpracy podpisanej w listopadzie 2022 roku.

Porty i kolej gotowe na więcej

Jak podkreśla w mediach szef Wolnego Portu w Rydze Ansis Zeltinsha, terminale portu w Rydze od początku wojny aktywnie transportują ukraińskie produkty zbożowe, ale do tej pory jednak były one dowożone ciężarówkami. Transportu drogowego nie da się porównać pod względem wydajności i wielkości przewozu ładunków z transportem kolejowym.

-Kilka terminali w porcie w Rydze będzie w pełni gotowych do przyjęcia i sprawnej obsługi pociągów kontenerowych z ukraińskimi produktami zbożowymi, zgodnie z możliwościami technologicznymi i infrastrukturalnymi. Mamy nadzieję, że ta pierwsza kontrola całego łańcucha logistycznego zakończy się pomyślnie i od tej chwili w porcie w Rydze regularnie będziemy przyjmować pociągi z ukraińskim zbożem – powiedział Ansis Zeltinsha.

-Potwierdziliśmy, że przepustowość łotewskiej infrastruktury kolejowej oraz SIA LDZ CARGO umożliwia nam transport i przeróbkę dużych wolumenów ładunków, w szczególności zboża z Ukrainy – stwierdził z kolei Rynalds Pliavnieks, prezes kolejowej spółki VAS Latvijas.