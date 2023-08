1 sierpnia to data od której rolnicy mogą składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze na nowych zasadach. Podpowiadamy jakie są zasady dopłat i jakie dokumenty należy złożyć, aby je otrzymać.

Wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze można składać pomiędzy 1 a 31 sierpnia 2023 r. w urzędzie gminy, na terenie której zarejestrowane jest gospodarstwo.

To już drugi nabór w tym roku. Tym razem jednak obowiązują inne zasady niż przy naborach poprzednich.

Pierwsza zmiana dotyczy rozszerzenia grona rolników, którzy mogą wnioskować o zwrot. Druga ze zmian dotyczy samej stawki zwrotu.

Zwrot w wysokości 1,46 zł czy 2 zł?

Według nowych przepisów stawka zwrotu podatku akcyzowego za 1 litr oleju napędowego wynosi:

2 zł/ 1 litr ON dla małych i średnich gospodarstw na podstawie faktur zakupu ON w okresie 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r.;

1,46 zł/1 litr ON dla dużych przedsiębiorstw rolnych, na podstawie faktur zakupu ON w okresie 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r;

1,20 zł/l ON dla wszystkich gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych posiadających w 2022 r. świnie, owce, kozy i konie na podstawie faktur zakupu ON w okresie 01.08.2022 r. – 31.01.2022 roku.

Jakie są limity?

Oczywiście zwrot nie jest przyznawany do całości wykorzystanego w gospodarstwie paliwa. Aktualne limity wynoszą:

110 l/ha użytków rolnych za paliwo zużyte od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r

40 l na każdy DJP bydła za paliwo zużyte od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r

40 l na każdy DJP koni, kóz i owiec za paliwo zużyte od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r

4 l na każdy DJP świń za paliwo zużyte od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

Obowiązujące obecnie współczynniki przeliczenia sztuk zwierząt hodowlanych na jednostki przeliczeniowe:

Bydło

Buhaje powyżej 6. miesiąca do 1 roku – 0,36

Buhaje powyżej 1 roku do 18. miesiąca – 0,9

Buhaje powyżej 18. miesiąca – 1,4

Cielęta do 6. miesiąca – 0,15

Jałówki powyżej 6. miesiąca do 1 roku – 0,3

Jałówki powyżej 1 roku do 18. miesiąca – 0,8

Krowy powyżej 18. miesiąca – 1

Owce

Owce samice powyżej 1,5 roku – 0,1

Tryki powyżej 1,5 roku – 0,12

Jagnięta do 3,5 miesiąca – 0,05

Jarlaki tryczki powyżej 3,5 miesiąca do 1,5 roku – 0,08

Jarlaki maciorki powyżej 3,5 miesiąca do 1,5 roku – 0,1

Kozy

Kozy matki powyżej 1,5 roku – 0,15

Koźlęta do 3,5 miesiąca – 0,05

Koźlęta powyżej 3,5 miesiąca do 1,5 roku – 0,08

Pozostałe kozy – samce powyżej 1,5 roku – 0,01

Konie ras dużychOgiery, klacze i wałachy powyżej 3 lat – 1,2

Źrebaki powyżej 2 lat do 3 lat – 1

Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat – 0,8

Źrebaki powyżej 6. miesiąca do 1 roku – 0,5

Źrebięta do 6. miesiąca – 0,3

Konie ras małych

Ogiery, klacze i wałachy powyżej 3 lat – 0,6

Źrebaki powyżej 2 lat do 3 lat – 0,5

Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat – 0,35

Źrebaki powyżej 6. miesiąca do 1 roku – 0,2

Źrebięta do 6. miesiąca – 0,12

Niezbędne dokumenty

Należy pamiętać, że rolnicy, którzy uprawiają ziemię i jednocześnie hodują zwierzęta gospodarskie będą musieli złożyć dwa oddzielne wnioski. Jeden z nich to formularz dot. użytków rolnych i bydła, a drugi to wprowadzony w 2023 roku formularzu dotyczącym świń, owiec, kóz i koni. Dodatkowo rolnik ubiegający się o zwrot akcyzy do paliwa rolniczego wykorzystanego w chowie zwierząt musi dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz lub koni.

W przypadku, gdy gospodarstwo należy do kilku osób zwrot przysługuje jednemu z właścicieli, pod warunkiem, że pozostali wspólnicy wyrazili pisemną zgodę, która należy dołączyć do wniosku. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest wspólnota małżeńska. W przypadku współmałżonka nie będą konieczne dodatkowe dokumenty.

Do wniosku o zwrot akcyzy do paliwa rolniczego należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie potwierdzające zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. na gruntach ornych i przy chowie bydła oraz przy produkcji świń, owiec, kóz lub koni w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

Aby bezproblemowo uzyskać zwrot należy pamiętać, że przysługuje on na olej napedowy oznaczony następującymi kodami.

od CN 2710 19 43 do 2710 19 48,

od CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19,

oraz CN 3826 00.

Kiedy będą wypłacane pieniądze za paliwo rolnicze?

Urząd ma 30 dni od daty wpłynięcia wniosku na wydanie decyzji o przyznaniu zwrotu. Pieniądze mają trafić na konta rolników w okresie od 2 do 31 października 2023 roku.