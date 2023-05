Zachodniopomorski Zespół Koordynacyjny Związków i Organizacji Rolniczych (ZZKZiOR) zorganizował spotkanie na którym poinformował o przebiegu prac na linii ministerstwo – rolnicy. Czy rolnicy są zadowoleni z ich tempa?

Podczas kwietniowego wyjazdu ministra rolnictwa, Roberta Telusa, do protestujących w Szczecinie rolników powołane zostały grupy robocze, których celem miało być wypracowanie rozwiązań umożliwiających realizacje rolniczych postulatów.

Kilka tygodni później doszło do ponownego spotkania w Barzkowicach, gdzie zespoły robocze dyskutowały z przedstawicielami ministerstwa o wypracowanych rozwiązaniach. Spotkanie zakończyło się częściowym sukcesem. Opracowany został protokół końcowy, który szczegółowo opisywał podjęte ustalenia i wskazywał tak punkty zbieżne, jak i te niemożliwe, zdaniem ministerstwa, do zrealizowania. Szczecińscy rolnicy zeszli z barykad, jednak nadal utrzymali pogotowie strajkowe.

Od tego czasu już dwukrotnie słyszeliśmy o kolejnych dopłatach, jakie planuje wprowadzić resort rolnictwa. Pod obrady sejmu trafiły też ustawy o gospodarowaniu gruntami rolnymi skarbu państwa, prawie budowlanym, dopłatach do paliwa, czy utworzeniu Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Jesteśmy w trudnej sytuacji finansowej w związku z drogimi nawozami i tanim zbożem. To do czego nadal zmierzamy, to całkowite wstrzymanie napływu zbóż. Nie zależy nam na kolejnych dopłatach, bo straty są tak ogromne, że rząd nie jest nam w stanie ich zrekompensować – mówił Stanisław Barna, lider protestu w Szczecinie. - Byłbym zadowolony, gdybym za swoją pracę uzyskiwał godne, należyte pieniądze. Jesteśmy rolnikami, nie powinniśmy siedzieć przed komputerami i robić roboty za ministrów, tylko pracować i godnie z tej pracy żyć. Trzeba uczciwie powiedzieć, że 10 miesięcy zostało przespane, gdyby rząd nas słuchał nie bylibyśmy w tym punkcie, w którym jesteśmy – dodał.

Jak podkreśla dużo udało się załatwić, choćby wyczekiwany przez rolników FOR, czy kredyty płynnościowe, ale nadal jest wiele do zrobienia.

Wiesław Gryn, lider Oszukanej Wsi, fot. KM

Sytuacja jest bardzo dynamiczna, dobrze, że te rozmowy są i są w miarę konstruktywne. Ubolewam jednak, że na wsi rolnicy porównują tą tarczę rolną trochę do yeti – wszyscy o niej mówią, ale nikt jej nie widział – gorzko podsumował Wiesław Gryn, lider Oszukanej Wsi. - Brakuje nam w tych rozmowach działań strukturalnych, przyszłościowych. Rolnictwo to nie jest zawód na pięć minut. Trzeba podejmować często wieloletnie decyzje.

Czy to już zmowa cenowa?

Rolnik zaznacza, że olbrzymią bolączką jest obecnie ciągły spadek cen zbóż.

Najwyższa cena pszenicy na Zamojszczyźnie to obecnie 760 zł, rzepak 1500 zł. Te ceny w żaden sposób nie odzwierciedlają tego co dzieje się na giełdzie MATIF, tam oczywiście te spadki widać, ale u nas ceny nadal są 25 – 30% niższe – informuje Gryn. - To jest zmowa cenowa, nic innego. To już nawet nie są ceny dumpingowe. Zboże na Ukrainie kosztuje około 100 euro – w warunkach europejskich nie da się tego wyprodukować. Przy tych cenach my dzisiaj dopłacamy. Zboże jest o tyle strategiczne, że wpływa na cały rynek, jest wyznacznikiem opłacalności w innych gałęziach produkcji rolniczej – dodaje.

Gospodarze zaznaczają, że współpraca z ministerstwem jest trudna i właściwie nie są pewni, czy przynosi pożądane skutki. Część ustaleń faktycznie trafia pod obrady sejmu, ukazują się rozporządzenia, ale podstawowy postulat z jakim szli na ustach nadal nie został zrealizowany.

17.05 minister ogłosił nowe stawki pomocy i tego samego dnia, o godzinie 21, 70 wagonów zboża, bez żadnych plomb wjechało do Hrubieszowa. 4000 ton – mówi Gryn. - Co z tego, że będziemy robili skupy sponsorowane ze skarbu państwa, jeśli to będzie dalej nam napływało. W ubiegłym tygodniu ukraińskie zboże wjechało do dziupli na Zamojszczyźnie od strony Słowacji. Po przeładowaniu wyjechało na nasz rynek jako zboże polskie. Jeśli tego nie ukrócimy to nadal będziemy trwali w tym samym marazmie – ostrzega.

Ceny to jedno. Obecnie w coraz większej ilości punktów pojawiają się problemy ze zbytem. Sprzedaż zboża odbywa się na zeszyt – rolnicy zapisują się w kolejki na terminy dostawy. Bez gwarancji ceny.

Ministerstwo tylko gasi pożary, a nie przewiduje. Co nam z tych podwyżek? Nie chcemy ciągłych dopłat, tylko unormowanego rynku. To jest decyzja tylko rządzących jak będzie wyglądało to w przyszłości. Tymi decyzjami, które zapadły w Polsce zaszkodziliśmy Ukrainie. Doszło do zmowy cenowej dużych firm, i zostały obniżone ceny nie tylko w Polsce, ale też w Ukrainie. To są decyzje unijne i rządowe – podsumował Gryn.

Zielona kula u nogi

Jednym z postulatów, których dotyczyły rozmowy w Barzkowicach były założenia Zielonego Ładu, który rolnicy coraz częściej określają zieloną kulą u nogi.

Zielony Ład jednym zdaniem – niestety pogarsza konkurencyjność gospodarstw rolnych w Polsce – mówi Mirosław Korzeniowski, ze stowarzyszenia Agroekoton. – Dodatkowo pojawia się też problem wysokiego poziomu biurokracji. Na WPR mamy taką samą sumę pieniędzy, ale przy tym mamy dodatkowe zobowiązania. To wszystko sprawia, że ludzie się gubią. Do 15 maja było złożone ledwie 31% wniosków o dopłaty bezpośrednie. To pokazuje, że ten system, mocno zbiurokratyzowany nie zadziałał – dodaje.

Jak podkreśla, istotne jest aby już teraz podejmować działania dotyczące przyszłości, zwłaszcza przygotowania do następnego sezonu. Szczegółowe ustalenia w tym temacie powinny zapaść do końca lipca tego roku, tak aby rolnicy planujący zasiewy mieli jasną sytuację. Dodatkowo ekoschematy powinny zostać zmodyfikowane tak, aby były bardziej dostępne dla rolników. Jak wskazuje Korzeniowski obecnie ekoschematy wykluczyły część produkcji rolnej, np. ogrodnictwo – tylko 1% gospodarstw towarowych zajmujących się ogrodnictwem ma realne szansa na skorzystanie z ekoschematów.

Ekoschematy nie zostały przez stronę rządowa do końca przemyślane i przygotowane. Już widać na szczęście działania naszej strony i wprowadzone usprawnienia – dodaje Agata Stachowiak, rolnik i doradca rolny.

Pierwszym sygnałem ostrzegawczym ma być protest w Brukseli

Największa bolączką, zaraz po cenach zbóż, jest brak stabilności rynkowej. Sytuacji nie poprawia też napływające ciągle zboże, które nawet jeśli tylko przejeżdża tranzytem, to zapycha nasze porty.

Nie może być tak, że rok do roku wahania cen są w granicach 300%. Taka sytuacja prowadzi do wielkiego kryzysu gospodarstw rolnych i żadne dopłaty nie zrekompensują nam strat – mówi Szymon Ręcławowicz, rolnik z zachodniopomorskiego. - Tranzyt też nie może funkcjonować, bo nie mamy możliwości wyeksportowania swoich towarów. Nasze porty się nie wyrabiają. Już teraz nie ma możliwości na wypłynięcie zboża z Polski w czerwcu. Kontrakty są podpisywane na lipiec. Rząd musi ustabilizować sytuację – tak rząd polski, jak i władze unijne. Wybieramy się do Brukseli, aby pokazać, że nie można przestać. Że nasze problemy są ciągle aktualne – podsumowuje.

Szymon Ręcławowicz, rolnik z zachodniopomorskiego, fot. MC

Rolnicy wybierają się na przyszłotygodniowy strajk do Brukseli. Razem z gospodarzami pozostałych państw przyfrontowych – Słowacji, Węgier, Bułgarii i Rumunii chcą pokazać, że ich problemy nie zniknęły, co więcej, coraz bardziej się pogłębiają. Wskazują, że nie wszyscy zostali objęci wsparciem i coraz trudniej im sobie poradzić.

Polski rząd zapominał o polskich hodowcach. Jesteśmy w trudnej sytuacji, a wsparcia nie mamy – mówi Łukasz Buchajczyk, rolnik z zachodniopomorskiego. - Nie podoba mi się, że ministerstwo rolnictwa buduje taką narrację, że wszystko jest dobrze, bo nie jest. Biorąc pod uwagę cały ten festiwal obietnic i haseł nie wiemy już sami komu wierzyć, a komu nie. Oczekujemy konkretnych działań – w tym uproszczenia procedur związanych z dopłatami bezpośrednimi – dodaje.

O tym, że problem jest zdecydowanie szerszy niż tylko rynek zbóż pisaliśmy już wielokrotnie. Pod ścianą stoją producenci drobiu i jajek. Za chwilę zacznie być głośno o problemach na rynku owoców jagodowych. Część chłodni już zapowiada, że nie będzie podpisywała kontraktów, wstrzyma odbiory.

Stoimy przed olbrzymim kryzysem na rynku owoców jagodowych – mówi Paweł Jaruga, ze Spółdzielni Lubelska Porzeczka. - Dostajemy już wycenę truskawki na poziomie 2-3 zł za kg. To jest zupełnie nieopłacalne, gdyż taką cenę musimy zapłacić zbieraczom. Chłodnie są pełne już w tym momencie i nie jest to nasz towar.

Rozmowy z rządem trwają, ale strajk wisi w powietrzu

Jeśli zboże będzie dalej wjeżdżało wyjdziemy na ulicę – mówi Wiesław Gryn. – Co prawda powinniśmy zrobić to od razu po tym jak zorientowaliśmy się, że te pociągi wjechały, ale póki co przekazaliśmy te informacje do ministerstwa i czekamy na reakcję.

Stanisław Barna, lider szczecińskiego protestu rolników, fot. MC

My do tych protestów na pewno dołączymy – zapowiada Stanisław Barna. – Wiemy, że jest olbrzymi nacisk ze strony Unii, żeby to zboże jechało, ale my się na to nie zgadzamy – dodaje.

Jednocześnie rolnicy stowarzyszeni przy Zachodniopomorskim Zespole Koordynacyjnym Związków i Organizacji Rolniczych przekonują, że w pewien sposób są zadowoleni z prac z ministerstwem, bo wiele rzeczy udało się załatwić.

To wszystko wygląda jakby się nic nie działo, ale to nie jest prawda – mówi Stanisław Barna. – Wszystkie te ustalenia muszą przejść drogę formalną zanim zaczną działać. Co nie znaczy, że nie przyglądamy się tym pracom w ministerstwie i nie mówimy sprawdzam. Wiele udało się już załatwić, ale przed nami jeszcze długa i ciężka droga.

Edward Kosmal, NSZZ RI Solidarność, fot, farmer.pl

Nie możemy patrzeć tylko pod nogi, ale musimy patrzeć końca bruzdy – mówi Edward Kosmal z NSZZ RI Solidarność. – Możemy wywalić ten rząd, możemy tylko protestować, tylko czy to coś zmieni? Dzisiaj mamy kartę w ręku i musimy zagrać nią tak, żeby na polskiej wsi się poprawiło. Sama zmiana na stołkach niczego nie wniesie – przekonuje.

Rolnicy są pewni jednego – za długo byli cierpliwi i pozwolili rządowi się zwodzić. Teraz sprawy zaszły za daleko i bardzo trudno będzie je wyprostować.