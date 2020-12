Dostępność pracowników sezonowych na wiosnę 2021- czego możemy się spodziewać?

Czy na początku 2021 roku mogą się nasilić problemy z dostępnością pracowników sezonowych? Czy producenci owoców i warzyw powinni przygotować się i wcześniej zadbać o zezwolenia dla pracowników zza granicy? O przewidywanej dostępności pracowników sezonowych w zbliżającym się nowym roku mówi Andrzej Anasiak, prezes Timberworks.

Jaka jest obecnie przewidywana dostępność pracowników na 2021 rok ?

To bardzo dobre pytanie, które pojawia się zawsze po zakończeniu sezonu. Pozornie niebezpieczeństwa braku pracowników sezonowych na dziś nie widać. Z jednej strony na Ukrainie – to główny rynek pracowników sezonowych – wzrasta bezrobocie z drugiej strony zainteresowanie pracą w rolnictwie maleje. Dla kandydatów do pracy i tylko dla nich dobrym zwiastunem jest wzrost płacy minimalnej, który od kilku lat przyczynia się do wzrostu wynagrodzenia także pracy sezonowej.

Czy w wyniku COVID-19 na najbliższą wiosnę rolnicy mogą mieć problem z dostępnością pracowników sezonowych?

Mijający rok i związane z COVID-19 zmiany oprócz niedogodności i problemów, które się pojawiły na początku pandemii stał się okazją do wprowadzenia kilku nowych rozwiązań. Wszystko wskazuje na to, że w nowym roku nie wiele się zmieni, dlatego pamiętać należy o tym by zabezpieczyć zezwolenia na prace sezonową. Jak wiemy od 2018 r rokrocznie pracodawca może zatrudnić pracownika do prac sezonowych na 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Warto takie zezwolenie już dziś uzyskać by pracownik maił czas na uzyskanie wizy. Jeżeli zachowany zostanie obowiązek kwarantanny dla cudzoziemców wjeżdżających na teren Polski to instytucja „pracownika na kwarantannę” – znana z tego roku – będzie prawdopodobnie dość popularna. Oczywiście nie zapewni ona ciągłości wykonywanych prac i zwiększy koszty zatrudnienia, nie mniej jednak w wielu wypadkach będzie ratunkiem dla rolników i producentów owoców i warzyw.

Wielka niewiadoma, która nam towarzyszy od marca br. pozostaje z nami i trudno w dniu dzisiejszym wyrokować jak będzie wyglądał przednówek i czas zbiorów.

Czy pracownicy z Białorusi wspomogą znacząco rynek pracy w branży sadowniczej i warzywniczej?

Sytuacja na Białorusi jest bardzo trudna. Jak wiemy rząd Polski przygotowała specjalne rozwiązania dla pracowników z Białorusi , które dotyczą przede wszystkim pracowników IT, lekarzy, pielęgniarek. Wszyscy przyjeżdżający na podstawie wizy humanitarnej oraz w ramach programu Poland Business Harbour będą otoczeni szczególną opieką i maja dostęp do rynku pracy na preferencyjnych warunkach. Na dziś trudno oczekiwać, że chętnych do pracy w branży sadowniczej i warzywniczej z terenu Białorusi będzie znacznie więcej niż w poprzednich latach. To nigdy nie był kierunek istotnie wspierający producentów rolnych. Ale oczywiście sytuacja jest dynamiczna i może wydarzyć się coś czego dziś nie przewidujemy. Warto pomyśleć o podobnych rozwiązaniach dla pracowników sezonowych z innych regionów naszej części Europy.