Od kilku dni w mediach społecznościowych można zaobserwować setki wpisów dotyczących sytuacji na stacjach paliw. I choć Orlen jak mantrę powtarza, że problemu nie ma to rzeczywistość nie wygląda już tak różowo.

Z każdym dniem napływają coraz bardziej szokujące informacje. Na ogólnodostępnych stacjach paliw tankują już nie tylko autobusy miejskie i radiowozy.

Problem z tankowaniem mają też, co przeraża, karetki pogotowia ratunkowego.

Sprawa wygląda jednak niezwykle poważnie. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans w Warszawie wystosowała do koncernu Orlen oficjalne pismo, w którym wskazuje na dramatyczną sytuację.

Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń od naszych zespołów ratownictwa medycznego o braku możliwości zatankowania oleju napędowego. Sytuacja była bardzo poważna, bo rak paliwa występował na powiatach piaseczyński, grójecki i tarczyński. W wielu sytuacjach nasi pracownicy zostali zmuszeni do dalszego poszukiwania stacji benzynowych z dostępnym jakimkolwiek paliwem - napisali w liście.

Jak podkreślają w liście zadaniem jednostek jest ratowanie ludzkiego życia, a brak paliwa i konieczność poszukiwania go po okolicznych stacjach znacząco im to utrudnia.

Nasze zespoły zostały zmuszone do opuszczenia swoich rejonów operacyjnych w celu poszukiwania stacji z możliwością uzupełnienia paliwa. (...) Taka sytuacja w przeszłości miała już miejsce i jesteśmy tym wielce zaniepokojeni. Prosimy o wprowadzenie działań naprawczych, które spowodują nieograniczony dostęp do paliwa dla służb ratownictwa medycznego - apelują przedstawiciele stacji pogotowia.

Problem z tankowaniem karetek występuje nie tylko na Mazowszu.

Na wpis polityka szybko odpowiedziało biuro prasowe Orlenu.

Prosimy o nieprowadzenie dezinformacji! W przypadku chwilowego braku jakiegokolwiek produktu, jest on niezwłocznie uzupełniany. Podkreślamy, że ORLEN ma odpowiednią ilość paliwa, aby zaspokoić zapotrzebowanie klientów. Jest to wyłącznie kwestia czasu potrzebnego, aby dostarczyć paliwo do punktu sprzedaży. Dlatego wzmocniliśmy siły logistyczne i dostawy paliw realizowane są na bieżąco - napisano w oświadczeniu.