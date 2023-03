Przy ciepłowni we Fromborku spaliło się 800 bel słomy, Foto: KW PSP Olsztyn

Policja zatrzymała trzy osoby, które mogą mieć związek z podpaleniem zapasów słomy przy ciepłowni we Fromborku. Wśród zatrzymanych strażak miejscowej OSP.

Policjanci zatrzymali trzech mieszkańców Fromborka w województwie warmińsko-mazurskim, którzy mają mieć związek z podpaleniem sterty słomy przy kotłowni miejskiej we Fromborku.

Pożar, który wybuchł 6 marca wieczorem przez niemal 2 doby gasiło dziesięć zastępów straży pożarnej. Paliło się 800 kostek słomy, która miała posłużyć ciepłowni za opał. Policjanci i strażacy od początku podejrzewali, że pożar jest skutkiem podpalenia. Słoma była długo sezonowana i jej samozapłon był wykluczony.

Jak podaje portal RMF24, trzej zatrzymani to mężczyźni w wieku 17, 26 i 29 lat. Jeden z nich ma być strażakiem-ochotnikiem i to on miał być inicjatorem wzniecenia pożaru. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzut podpalenia, ale prokuratura wciąż wyjaśnia ta sprawę - informuje RMF24.