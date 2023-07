Transakcja wymaga zatwierdzenia przez UOKiK, a jej finalizacja przewidziana jest na czwarty kwartał 2023 roku.

- To połączenie, to wielki krok naprzód dla obu stron. Piast Pasze i Tasomix mają podobną kulturę organizacyjną i tożsame podejście do obsługi klientów. Wspólna praca poszerzy nasze możliwości operacyjne na terenie całego kraju, a tym samym będzie stanowić solidną platformę do dalszego, dynamicznego i zrównoważonego rozwoju naszej działalności - mówi Paweł Świerkula, prezes zarządu Tasomix.