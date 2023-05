Strażacy dwukrotnie w ciągu jednego dnia gasili pożar w pewnej oborze w Hesji. Straty na 300 tysięcy euro spowodował mobilny robot karmiący.

Do zdarzenia doszło na mlecznej farmie we Frielendorf-Todenhausen na północy Hesji. Samojezdny robot paszowy spowodował tam pożar, którego skutkiem są straty szacowane na 300 tysięcy euro - donosi niemiecki Agrarheute.

Jak poinformowała policja w Schwalm-Eder, strażacy wezwani zostali tam, gdy palić zaczęła się obora, w której trzymano krowy. Na miejscu stwierdzono, że zapalił się mobilny robot podający zwierzętom paszę. Ogień buchał również z zasobnika na paszę, a pożar rozprzestrzenił się na budynek.

Ze względu na silne zadymienie, strażacy musieli działać w aparatach do ochrony dróg oddechowych. Ugasili pożar wewnątrz budynku i wyciągnęli robota z obory na podwórze. Potem piłą mechaniczną rozcięli zbiornik na paszę i opróżnili go, by dogasić zawartość. Sytuacja szybko została opanowana i bydło nie ucierpiało.

Powtórny alarm w gospodarstwie

Minęło jednak ledwie kilka godzin od ugaszenia pożaru, gdy strażaków znowu wezwano do tego samego gospodarstwa. Powodem znowu był gęsty dym, wydobywający się z obory. Jak się okazało, serwisanci obejrzeli po pożarze robota i ponownie go uruchomili. To ta sama maszyna była przyczyną kolejnego pożaru. Tym razem jednak ogień nie zdążył się rozprzestrzenić.

Strażacy wynieśli i ugasili robota. Musieli częściowo rozmontować urządzenie, żeby ustalić źródło dymu. Na miejsce przybyli serwisanci, którzy wyjęli z maszyny baterię, która była powodem alarmu. Wszystko wskazuje na to, że to usterka akumulatora była przyczyną obu pożarów. Szkody powstałe w budynku i spalonym robocie oszacowano wstępnie na 300 tys. euro.