Na miejscu wypadku we Wrocławiu lądował śmigłowiec LPR, Foto ilustracyjne: Policja

Do poważnego wypadku doszło na terenie nieczynnego Elewatora Odra we Wrocławiu.

Dwóch mężczyzn spadło z dużej wysokości na dno szybu w dawnym Elewatorze Odra przy ul. Rychtalskiej we Wrocławiu. Obaj przeżyli upadek, ale w ciężkim stanie trafili do szpitala - podaje portal tuwroclaw.com.

Do wypadku doszło 13 kwietnia około godz. 14. Poszkodowani to mężczyźni w wieku 20 i 21 lat.Poważniej rannego przetransportował do szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, drugiego - karetka pogotowia. Obaj byli przytomni.

Obiekt bez nadzoru

Nie wiadomo co robili na terenie nieczynnych zakładów zbożowych. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśnia policja.

Dawne elewatory zbożowe Odra od lat są nieczynne. Nieruchomość należy do hiszpańskiej firmy, która chciała wyburzyć magazyny zbożowe. Wskutek protestów mieszkańców, elewator wpisano jednak do rejestru zabytków. Budynki nie były należycie zabezpieczone przed dostępem osób postronnych - informują lokalne media.