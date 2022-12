Rolnicza "Solidarność" województwa zachodniopomorskiego uczciła 10 rocznicę rolniczych protestów w Szczecinie z przełomu 2012/2013 r. Rolnicy mieli wówczas dość wyprzedaży państwowej ziemi zagranicznym spółkom, z których kapitałem zwykli gospodarze nie mogli konkurować.

Przez 77 dni rolnicy wówczas protestowali przed siedzibą Agencji Nieruchomości Rolnych, pikietowali na Wałach Chrobrego i urządzali traktorowe blokady miasta. Robili to mimo deszczu, mrozu i chłodu, których nie szczędziła wówczas zimowa aura. I co ważne wreszcie wygrali! Sprzedaż ziemi wstrzymano i zmieniono prawo.

Dekadę po tamtych wydarzeniach na Wałach Chrobrego w Szczecinie znów pojawiły się oflagowane traktory i koksowniki, przy jakich niegdyś rozgrzewali się protestujący. Na ogrodzeniu pałacyku, gdzie niegdyś rezydowała Agencja Nieruchomości Rolnych pojawiły się archiwalne zdjęcia dokumentujące protest. Byli również rolnicy - bohaterowie tamtych dni.

To była walka o słuszną sprawę, więc miała sens - powiedział na rocznicowych obchodach w minioną niedzielę Edward Kosmal, szef rolniczej "Solidarności" i jeden z inicjatorów protestu z 2012r.- Co ważne, nasza nieustępliwość i determinacja przyniosła konkretne, wymierne efekty. Historia nas uczy, że czasem trzeba stanąć w szeregu i walczyć o Polskę. My wtedy również walczyliśmy o polską ziemię, przemysł, cukrownictwo - stwierdził Kosmal.