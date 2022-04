W dniach 25-27 kwietnia odbędzie się 14. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Przed nami blisko sto pięćdziesiąt debat, trzy dni pełne dyskusji, prezentacji i wymiany doświadczeń. Zapraszamy na debaty dotyczące rynku spożywczego!

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej, Agenda 14. edycji przeszła gruntowną zmianę. Pojawiły się w niej nowe sesje poruszające najbardziej aktualne zagadnienia związane z sytuacją w Ukrainie. Program obejmuje blisko 150 debat, prezentacji i wystąpień, które rozwijają pięć głównych nurtów tematycznych: wojna w Europie, plan dla Ukrainy; zielona transformacja i odbudowa gospodarki; globalny handel i geopolityka; digitalizacja; nauka i kompetencje w zmieniającym się świecie.

Podjęliśmy decyzję o aktualizacji tegorocznego programu, dopasowując go do bezprecedensowego wyzwania, wobec którego stanęła Europa. Kwietniowy Kongres będzie okazją do omówienia kluczowych problemów związanych z sytuacją w Ukrainie, a wnioski z dyskusji mogą stać się fundamentem tworzenia planów na najbliższą przyszłość i tych długoterminowych – zapowiada Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Zapraszamy na cały kongres, a szczególnie na debaty dotyczące rynku spożywczego - „Nowy konsument na rynku spożywczym” oraz „Zrównoważona produkcja żywności”.-

Nowy konsument na rynku spożywczym

Wojna na Ukrainie w szybkim tempie zmieniła nie tylko architekturę bezpieczeństwa w naszym regionie i na świecie, ale też mocno wpływa na gospodarkę Polski, w tym na firmy spożywcze. Ponad dwa miliony uchodźców z Ukrainy przeobraża strukturę sprzedaży detalicznej.

Jak w tej nowej sytuacji odnajdują się w Polsce konsumenci? Co staje się dla nich obecnie ważne, z czym się mierzą? Na ile są wierni trendom, które dominowały przez ostatnie lata i miesiące, na ile schodzą one na dalszy plan wobec ostatnich zmian? Jak teraz przejawia się zaufanie do marek i firm? Jakie są oczekiwania konsumenta związane z zielonym megatrendem? Co oznacza dla producentów i konsumentów system kaucyjny? Jakiego znaczenia nabiera w dobie drożejącej żywności trend jej niemarnowania oraz wspieranie sprzedaży niedoskonałych owoców i warzyw?

O tym będziemy rozmawiać podczas debaty „Nowy konsument na rynku spożywczym”, która odbędzie się 27 kwietnia 2022 roku w godzinach od 13.30 do 15.00.

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (potwierdzone osoby):

Piotr Romańczuk, dyrektor ds. ochrony środowiska, Grupa Maspex, członek zarządu, Lubella

Maciej Ptaszyński, wiceprezes zarządu, Polska Izba Handlu

Marcin Łojewski, członek zarządu, Kaufland Polska

Rafał Czech, współzałożyciel, Bezmięsny

Igor Sadurski, współzałożyciel, Bezmięsny

Moderacja: Olimpia Wolf, dziennikarz, portalspozywczy.pl

Cała agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Zrównoważona produkcja żywności

Debata „Zrównoważona produkcja żywności” odbędzie się 27 kwietnia 2022 roku w godzinach 11:30-13:00 w ramach EEC 2022 w Katowicach.

Podczas dyskusji porozmawiamy m.in. o unijnej strategii „Od pola do stołu”. Jaki może być jej spodziewany wpływ na polski sektor spożywczy? Nie jest tajemnicą, że część organizacji rolniczych i branżowych ma poważne wątpliwości na temat konsekwencji wprowadzenia Zielonego Ładu dla Polski. Czy pandemia i wojna w Ukrainie nie powinny opóźnić wdrażania tych ogromnych zmian czy też jest to właśnie dobry moment na przyspieszenie zielonej transformacji?

Poruszymy także tematykę rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego oraz fairtrade – czy jest to nowe must have produkcji spożywczej? Czy produkcja ekologiczna lub bardziej zrównoważona może być dziś opłacalna ekonomicznie? Czy pandemia i inflacja nie zatrzymają rozwoju rynku ek0-żywności w Polsce? Porozmawiamy także o gospodarce cyrkularnej w branży spożywczej.

Nie zabraknie także odniesień do aktualnej sytuacji rynkowej. Sektor spożywczy mierzy się z olbrzymim wzrostem kosztów energii, pracy i opakowań, a rosyjska agresja na Ukrainę dodatkowo podnosi ceny wielu surowców. Z drugiej strony ponad dwa mln uchodźców z Ukrainy, które napłynęły do Polski mogą być szansą dla sektora spożywczego, zarówno jako nowi konsumenci, jak również pracownicy.

W sesji wezmą udział:

Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Piotr Her, prezes zarządu, SuperDrob SA

Karolina Kubara, wiceprezes, Kubara Sp z o.o., współwłaścicielka marki Dobra Kaloria

Marek Piątkowski, dyrektor generalny, Bewa Sp. z o.o.

Piotr Romańczuk, dyrektor ds. ochrony środowiska, Grupa Maspex, członek zarządu, Lubella

Michał Siwek, dyrektor Departamentu Międzynarodowy Hub Food and Agri, Bank BNP Paribas

Moderacja: Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego, portalspozywczy.pl.