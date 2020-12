Ekonomista: Wahania cen mięsa nie będą odczuwalne dla konsumentów

- Ceny detaliczne wieprzowiny były w październiku niższe o 1,5 proc. rok do roku, a drób był tańszy o 2,9 proc. - to nie są wartości, które są bardzo zauważalne dla kupujących w sklepach - mówi w rozmowie z portalspozywczy.pl Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole Bank Polska SA.

Jakub Olipra wskazuje na wyraźne spadki cen żywca drobiowego i wieprzowego, jakie obserwujemy w ostatnim czasie.

- Dane GUS pokazują, że w październiku cena skupu trzody chlewnej wynosiła 4,51 zł za kilogram. To spadek aż o 23,4 proc. rok do roku. W przypadku drobiu średnia cena w skupach to 3,48 zł za 1 kg, czyli o 10,9 proc. mniej niż w 2019 r. Wzrost w ujęciu rocznym odnotowano jedynie w przypadku bydła, ale pamiętajmy, że ceny w 2019 r. były bardzo niskie - dodał.

Analityk zauważa, że wahania tych cen w znikomym stopniu będą odczuwane przez konsumentów.

- W przypadku cen detalicznych skala spadku jest mniejsza. Ceny wieprzowiny były w październiku niższe o 1,5 proc. rok do roku, a drób był tańszy o 2,9 proc. - to nie są wartości, które są bardzo zauważalne dla kupujących w sklepach. Dodajmy, że konsument zazwyczaj dużo bardziej odczuwa wzrost niż spadek cen. Niemniej dane pokazują tendencję w postaci presji na spadek cen na poziomie całego łańcucha dostaw. Tego spadku nie byłoby gdyby nie problemy polskich eksporterów. Ze względu na pandemię zrobiło się ciasno na unijnym rynku i więcej produkcji zostaje w Polsce, do czego dochodzą indywidualne problemy poszczególnych sektorów.