Rząd walczy o zapełnienie lokali wyborczych w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Gminy do 20 tys. mieszkańców dostaną sporo ekstra pieniędzy, jeśli frekwencja przekroczy tam 60%.

Rząd walczy o zapełnienie lokali wyborczych w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Zwłaszcza lokali w małych miejscowościach.

- Chcemy zachęcić, aby Polacy wzięli udział w wyborach, dlatego ogłaszamy kolejny program frekwencyjny - poinformował na poniedziałkowym briefingu prasowym Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Kolejny - po programie remiza. Przypomnijmy, pod koniec września br. minister klimatu i środowiska Anna Moskwa ogłosiła projekt "Bitwa o remizy", gdzie w każdym powiecie ta gmina, która będzie miała najwyższą frekwencję wyborczą otrzyma milion złotych na remont lub budowę remizy.

Ekstra pieniądze dla KGW i orkiestry dęte

Minister Telus obiecał natomiast, że każda gmina, w której frekwencja przekroczy 60%, a liczy sobie do 20 tys. mieszkańców - otrzyma z resortu rolnictwa 250 tys. zł na Koła Gospodyń Wiejskich, Zespoły Ludowe i Orkiestry Dęte.

Ekstra pieniądze także dla klubów sportowych

- Jak wiadomo, od dłuższego czasu priorytetem polskiego rządu jest wspieranie sportu, we wszystkich aspektach, w jakich jest to możliwe. (...) W każdej gminie, w której frekwencja przekroczy 60%, przekazane zostanie 250 tys. dodatkowych środków na funkcjonowanie klubu sportowego, lub klubów sportowych, jeśli w tej gminie jest ich więcej - poinformował natomiast na tej samej konferencji prasowej minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Kolejne pieniądze gminom za udział w wyborach obiecał też wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński.

- Chcąc zapełnić lokale wyborcze proponujemy akcję profrekwencyno-inwestycyjną. Oznacza to, że w ramach powiatu, gmina do 20 tys. mieszkańców, która będzie miała największą frekwencję w tym powiecie, otrzyma milion złotych dofinansowania na zadania wybrane przez mieszkańców. Będą to środki, które trafią do budżetu obywatelskiego - poinformował Tobiasz Bocheński.

I dodał:

- Podsumowując, wszystkie 4 programy profrekwencyjne, jedna gmina może otrzymać w sumie nawet 2,5 mln zł - stwierdził wojewoda mazowiecki.

Jak wynika z niedawnej wypowiedzi minister Moskwy, "frekwencja wyborcza w ostatnich wyborach to było w większości Polski średnio 62 proc., a tymczasem w małych miejscowościach, tych do 20 tys. mieszkańców, ta frekwencja wynosiła od 54 do 59 proc."

Czyżby partia rządząca obawiała się o swój wynik wyborczy w małych miejscowościach?