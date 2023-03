W listopadzie ub. roku, w obecności wicepremiera Henryka Kowalczyka i wiceministra Aktywów Państwowych Andrzeja Śliwki, w elewatorze Bartoszyce Zarządy Krajowej Grupy Spożywczej i Elewarr podpisały list intencyjny, w którym zadeklarowały wspólną realizację założeń projektu „Spichlerz Północy”.

W skrócie chodzi o modernizację i rozbudowę magazynów produktów rolniczych spółki Elewarr w północnej Polsce.

Modernizacja i rozbudowa elewatora Braniewo to realizacja pierwszego punktu tego zadania. 18 marca 2023 roku Prezes Zarządu Elewarr Hubert Grzegorczyk, w obecności wiceministra Andrzeja Śliwki, posła na Sejm RP Leonarda Krasulskiego oraz p.o. Prezesa Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Tomasza Regi, podpisał umowę na wykonawstwo z Tornum Polska.

- Dzięki naszym działaniom obiekt Elewarr w Braniewie będzie mógł zwiększyć gospodarczo oddziaływanie na lokalny rynek zbóż i wykorzystać w pełni swój nowy potencjał w zakresie skupu zbóż i poszerzenia oferty skupowej o mokrą kukurydzę w związku z wybudowaną nowoczesną suszarnią. Rozbudowa i modernizacja braniewskiego magazynu to jedna z najważniejszych inwestycji w historii Spółki, która pod względem technologicznym, rozwojowym i eksportowym jest niezbędna. Przez kilkanaście lat elewator był stopniowo wygaszany jako nierentowny, technicznie archaiczny, nawet były chęci całkowitego i definitywnego wyzbycia się obiektu. Okres od 2019 r. pokazał jednak bezsens takiego nastawienia. Pomimo trudnych warunków operacyjnych, długiego czasu przyjęcia i wydania towaru, efektem zmiany polityki spółki w zakresie koordynacji skupów i obsługi rolników, ten obiekt zaczął być w pełni zasypywany towarem, przybyło chętnych rolników do współpracy. Struktura okolicznych zasiewów i lokalne otoczenie rynkowe, zmiana modelu biznesowego Spółki i wykorzystanie potencjału północnych magazynów do celów eksportowych wręcz perspektywicznie wymuszają konieczność zwiększenia powierzchni przechowalniczej i rozwoju Spółki w m. Braniewo. Cały projekt „Spichlerz Północy” i rozwój magazynów Spółki Elewarr jest też realną szansą na ożywienie terenów popegeerowskich w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, a także szansą dla lokalnej społeczności producentów zbóż, w tym kukurydzy oraz rzepaku i bobowatych – mówi Monika Parafianowicz, Wiceprezes Zarządu Elewarr Sp. z o.o.