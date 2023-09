Kolejne kraje zastanawiają się nad wprowadzeniem śladem Polski, Węgier i Słowacji jednostronnej blokady na import ukraińskiego zboża. Mowa o Chorwacji, która jasno zastrzega, że chce być jedynie krajem tranzytowym. Również Bułgaria podejmuje kroki mające na celu zabezpieczenie interesów swoich rolników.

Jak podkreślił w rozmowie z Politico Andrej Plenković, premier Chorwacji, kraj ten nie chce importować ukraińskiego zboża. Jedyne na co się godzi to pozostanie krajem tranzytowym. Pytany o embargo trzech krajów UE, Plenković nie wykluczył przyłączenia się do niego.

Chorwat mądry przed szkodą

- Stanowisko i pragnienie Chorwacji jest takie, że jesteśmy jedynie krajem tranzytowym, nie krajem otrzymującym ogromne ilości ukraińskiego zboża. Jest tańsze od naszego, co oznaczałoby, że nasi rolnicy doświadczaliby problemów - oświadczył Plenković.

Również w Bułgarii nie ma zadowolenia ze zniesienia embarga. Zaraz po zniesieniu embarga pod bułgarskim ministerstwem zebrał się wielotysięczny tłum rolników, którzy nie zgadzali się z ta decyzją. Rząd, który nie zdecydował się na wprowadzenie blokady jednostronnej częściowo uległ jednak rolnikom. Po rozmowie szefa bułgarskiego rządu i premiera Ukrainy Denysa Szmyhala. Nikołaj Denkow zapadła decyzja, że Bułgaria nie będzie na razie importowała ukraińskiego słonecznik. Dodatkowo Denkow przedstawił swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi warunki, od których spełnienia Bułgaria uzależnia przywrócenie importu.

Mowa tu o uregulowaniu przez Kijów mechanizmu i kwoty eksportu słonecznika do Bułgarii. Ustalenia mają pojawić się do końca miesiąca.

Dodatkowo Nikołaj Denkow ogłosił też wsparcie finansowe dla bułgarskich rolników. Pomoc trafi do tych, którzy najmocniej ucierpieli w wyniku wojny w Ukrainie.