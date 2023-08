Prezydent Recep Tayyip Erdoğan ma w przyszłym tygodniu udać się do Rosji i spotkać się z prezydentem Władimirem Putinem, by rozmawiać o wznowieniu porozumienia zbożowego.

Informacje o spotkaniu Erdogana z Putinem potwierdził na łamach tureckiego Daily Sabah rzecznik rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (partia AK) Ömer Çelik. Powiedział on, że prezydent Erdoğan ma w przyszłym tygodniu udać się do Rosji i spotkać się z prezydentem Władimirem Putinem. Stwierdził również, że może to oznaczać postęp w przekonywaniu Rosji do powrotu do porozumienia zbożowego.

Ankara i Kreml potwierdza

Informacje o spotkaniu Putina z Erdoganem podała również amerykańska agencja Bloomberg. Według niepotwierdzonych doniesień, spotkanie przywódców Turcji i Rosji miałoby się odbyć 8 września w Soczi na Morzem Czarnym, skąd obaj mieliby się udać na szczyt grupy państw G20 w New Delhi w Indiach.

Oficjalnie, choć bardzo lakonicznie, fakt planowanego spotkania prezydentów Rosji i Turcji potwierdził rzecznik Kremla Dmytro Pieskow. "Spotkanie odbędzie się w najbliższej przyszłości” – powiedział podczas poniedziałkowej telekonferencji, lecz nie chciał podał dokładnej daty.

Zabiegi pokojowe

Według tureckiego dziennika, dyplomatyczne zabiegi Turcji nie ograniczają się do prób wznowienia czarnomorskiego porozumienia zbożowego. Erdogan czynić ma też wysiłki, by doprowadzić do rozpoczęcia rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą.

Dlatego minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan spotkał się w ubiegłym tygodniu ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem, oraz rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tematem tych rozmów miała być pokojowa formuła zakończenia wojny.