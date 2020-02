Europejski Zielony Ład zdaniem polskich producentów mleka

Europejski Zielony Ład Zakłada m.in. ograniczenie zużycia środków ochrony roślin, nawozów, antybiotyków, a także podniesienie warunków dobrostanu zwierząt. Polska Izba Mleka sprawdziła postanowiła poprosić o opinię przewodniczących rad nadzorczych spółdzielni mleczarskich.

Europejski Zielony Ład, którego plan został przedstawiony przez Komisję Europejską pod koniec grudnia minionego roku, ma pomóc walczyć ze zmianami klimatu. Zakłada m.in. ograniczenie zużycia środków ochrony roślin, nawozów, antybiotyków, a także podniesienie warunków dobrostanu zwierząt.

Przedstawiona przez KE strategia „od pola do stołu” ma ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w rolnictwie oraz degradację gleby. Pomocne w tym mają być zrównoważone praktyki rolne takie jak rolnictwo precyzyjne, ekologiczne czy agroekologia. Producenci dostarczający żywność wysokiej jakości – stosujący wyższe normy ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt- byliby za to właściwie wynagradzani. O zdanie w tej sprawie zapytani zostali przewodniczących rad nadzorczych spółdzielni mleczarskich.

– Myślę, że dla polskich producentów mleka nie będzie to aż tak dużym problem, bo my naprawdę nie przesadzamy ani z opryskami, ani z nawożeniem – mówi Stanisław Kurpiewski, przewodniczący rady nadzorczej OSM Piątnica.

Również Witold Dziurlikowski, przewodniczący rady nadzorczej OSM w Sierpcu zauważa, że polscy rolnicy potrafią używać środków ochrony roślin z głową, wyspecjalizowali się w tym. Tak naprawdę chodzi o to, by stosować je w odpowiednim czasie, nie przegapić terminu.

– Z pewnością w swoim gospodarstwie nie nadużywam chemii. Na etykietach środków ochrony roślin są podane normy stosowania. Ja zazwyczaj daję tę najniższą – mówi Witold Dziurlikowski.

Jeśli chodzi o terminy wywożenia obornika i gnojówki, przewodniczący RN OSM w Sierpcu uważa, że powinny zostać zachowane te, które obowiązują obecnie. Przyznaje natomiast, że pewne obawy wśród rolników może budzić zamiar podwyższenia wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt.

– Jeśli przyjrzymy się warunkom otrzymywania dopłat za podwyższony dobrostan zwierząt, to zobaczymy, że producentom mleka trudno będzie otrzymać to wsparcie. Rolnicy nie gospodarują w taki sposób, nie wypasają bydła na pastwiskach. A jeśli chodzi o zwiększenie powierzchni przypadającej na jedną krowę, to aby spełnić te warunki, stado liczące 60 sztuk należałoby ograniczyć do 50 zwierząt – zauważa Witold Dziurlikowski.

Dlatego jego zdaniem, jeśli miałyby obowiązywać podwyższone standardy dotyczące dobrostanu, rolnicy powinni otrzymać odpowiednie rekompensaty finansowe z tego tytułu Najlepszym rozwiązaniem jednak byłoby utrzymanie dotychczasowych warunków, a podwyższone standardy dobrostany wprowadzić tylko dla chętnych rolników, którzy otrzymywaliby z tego tytułu dodatkowe dopłaty.

– Jeżeli za większymi wymogami pójdą dodatkowe środki finansowe, to polscy rolnicy sobie poradzą – dodaje Stanisław Kurpiewski.

Jednak nadal kraje członkowskie nie są w stanie porozumieć się co do kształtu nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Ostatnie negocjacje unijnych szefów rządów w Brukseli zakończyły się fiaskiem.

– Walka z globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi jest niezwykle ważna właśnie dla rolników, bo to ich najbardziej dotykają np. susze. Rolnicy i spółdzielnie są kluczowym elementem w pomyślnej realizacji Zielonego Ładu. Jednakże jego wdrażanie nie może odbywać się właśnie kosztem rolnika, a tym samym kosztem spółdzielni – mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby mleka, wiceprzewodnicząca COGECA.

Zdaniem wielu rolników w UE zaproponowane plany są zbyt ambitne i mogą doprowadzić do odchodzenia młodych ludzi z rolnictwa, a w efekcie drastycznego zmniejszenia produkcji żywności w Europie.

– Zgadzam się ze słowami Fransa Timmermansa wypowiedzianymi podczas ostatniego spotkania w Brukseli, że miasta nie przetrwają, jeśli nie będzie dobrze prosperującej wsi. Ale brak zdecydowanego wsparcie w nowej WPR rolników doprowadzi do tego, że nie będziemy mieli ludzie do pracy w rolnictwie, a tym samym grozi nam poważny kryzys, ponieważ liczba ludności na świecie wzrasta, a ilość powierzchni uprawowym stal się zmniejsza. Tylko zabezpieczenie odpowiedniego wsparcia unijnego rolnictwa środkami w nowej WPR może zapewnić nam spokojną przyszłość sektora rolniczego i spółdzielczego, którego rozwój wpisze się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu – dodaje Agnieszka Maliszewska.