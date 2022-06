Europejskie Forum Rolnicze odbędzie się 30 czerwca; for. Shutterstock

Przyszłość europejskiego rolnictwa w obliczu wojny w Ukrainie, a także kształt wspólnej polityki rolnej UE będą głównymi tematami Europejskiego Forum Rolniczego 2022. W wydarzeniu udział potwierdzili Henryk Kowalczyk – wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi, Janusz Wojciechowski – komisarz UE ds. rolnictwa, a także ministrowie resortów rolnictwa krajów środkowoeuropejskich: Czech, Litwy, Łotwy i Słowacji. Do udziału w wydarzeniu 30 czerwca br. zapraszają organizatorzy – Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Agro Promotion.

Program tegorocznego EFR 2022 obejmuje kluczowe zagadnienia, które w najbliższych latach będą kształtowały obraz polskiej i europejskiej wsi. Podczas forum odbędą się dyskusje dot. wyzwań stojących przed rolnikami i producentami żywności w Polsce i UE, „zielonych” technologii, reformy ubezpieczeń rolniczych, „cyfrowych” potrzeb obszarów wiejskich i jego mieszkańców.

Do udziału w EFR zaproszono przedstawicieli Komisji Europejskiej, ministrów rolnictwa z Polski i krajów Unii Europejskiej, organizacji rolniczych i producenckich, instytucji naukowych oraz wiodących firm i przedsiębiorstw.

Uczestnictwo w konferencji potwierdzili dotychczas:

Henryk Kowalczyk – wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi

Janusz Wojciechowski - komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi UE

Zdĕnek Nekula – minister rolnictwa Republiki Czeskiej

Kaspars Gerhards – minister rolnictwa Łotwy

Samuel Vlčan – minister rolnictwa i rozwoju wsi Republiki Słowackiej

Paulius Astrauskas – wiceminister rolnictwa Litwy

Franz Fischler – były komisarz UE ds. rolnictwa

Swoją obecność zapowiedzieli również eksperci z wielu krajowych instytucji (m.in. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej, Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Polskiej Akademii Nauk).Program Forum dostępny jest na stronie: www.forum-jasionka.pl.

– Podobnie jak w poprzednich edycjach, także w tym roku gośćmi Europejskiego Forum Rolniczego będą czołowi politycy, samorządowcy, rolnicy, a także specjaliści, praktycy oraz przedstawiciele biznesu, świata nauki i gospodarki. Zaproszenie na konferencję spotkało się z pozytywnym odzewem ze strony wielu środowisk. Europejskie Forum Rolnicze to otwarta platforma wymiany myśli i poglądów na tematy rolnicze, stawiająca na partnerską dyskusję z ekspertami, jak i uczestnikami. To wydarzenie, podczas którego będziemy rozmawiać o wyzwaniach stojących przed mieszkańcami wsi, o unijnej wspólnej polityce rolnej, o nowych technologiach, o tym, co jest przyszłością rozwoju polskiej i europejskiej wsi - mówi Krzysztof Podhajski, Prezes Zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Rejestracji do udziału online w konferencji można dokonywać do 27 czerwca br. za pośrednictwem strony www.forum-jasionka.pl/rejestracja/.

Europejskie Forum Rolnicze to dyskusje i spotkania z udziałem przedstawicieli polskiej i międzynarodowej polityki, rolników oraz ekspertów. To również niepowtarzalna okazja, aby poznać najnowsze rozwiązania i narzędzia dedykowane podnoszeniu jakości produkcji rolnej, innowacjom w rolnictwie oraz wymianie handlowej na rynku rolno-spożywczym. Forum rokrocznie gromadziło ponad 3000 uczestników – rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych

i branżowych z całej Europy.

W tym roku, ze względu na aktualną sytuację geopolityczną, IV Europejskie Forum Rolnicze odbędzie się 30 czerwca br. w zmienionej formule i w nowym miejscu. Wydarzenie będzie miało charakter jednodniowej konferencji, a na jej lokalizację wybrano Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT w Warszawie.