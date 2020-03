Europejskie Forum Rolnicze odwołane

W związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce oraz rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego, organizatorzy forum podjęli decyzję o odwołaniu tegorocznej edycji Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce k. Rzeszowa.

Forum planowane było na 20-21 marca br. Jak czytamy w oświadczeniu organizatorów Europejskiego Forum Rolniczego, informacja o nowym terminie wydarzenia zostanie przekazana po ustaniu zagrożenia epidemią koronawirusa w Polsce.

Europejskie Forum Rolnicze to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży rolno-spożywczej, organizowane co roku w marcu w Jasionce k. Rzeszowa przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Forum to dwa dni dyskusji o wyzwaniach stojących przed polskim oraz europejskim rolnictwem. To również miejsce, gdzie można zobaczyć najnowsze rozwiązania i narzędzia dedykowane podnoszeniu jakości produkcji rolnej. Wydarzenie co roku gromadzi blisko 3000 uczestników – rolników, producentów rolnych, przedstawi¬cieli organizacji branżowych i delegacji zagranicznych oraz firm z sektora rolno-spożywczego.