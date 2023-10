Tylko 12% kierujących gospodarstwami rolnymi w UE ma mniej niż 40 lat. Młodzi rolnicy potrzebują lepszego dostępu do ziemi i pożyczek, jak również usłg szkoleniowych i doradczych. Należy pilnie ocenić wpływ polityk UE na młodych rolników, uważają europosłowie i w przyjętej właśnie rezolucji opowiada się za szybkim usunięciem barier w dostępie młodych ludzi do rolnictwa.

Rezolucja PE w sprawie wymiany pokoleń w gospodarstwach przyszłości w UE, przyjęta w czwartek większością 447 głosów do 14, przy 7 wstrzymujących się, ostrzega, że niekorzystne zmiany demograficzne są bardziej wyraźne wśród ludności wiejskiej i rolników niż w innych obszarach społeczeństwa. Europosłowie wzywają zatem, aby tak zmienić politykę publiczną by zapewniając godziwe i godne dochody oraz jakość życia rolników i ich rodzin zachęcała do wymiany pokoleń w gospodarstwach rolnych UE.

Dostęp do ziemi dla młodych rolników

W przyjętym tekście wskazano, że ryzyko odrzucenia wniosków o pożyczkę na rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności rolniczej wśród młodych rolników jest dwa do trzech razy większe. Posłowie proponują zatem zaoferowanie niższych stóp procentowych i wsparcie pierwszej raty kredytu, a także doradztwo dla młodych rolników.

Kolejną przeszkodą wskazaną w uchwale jest wysoka cena i niska dostępność gruntów. W związku z tym Parlament wzywa Komisję do oceny możliwości podjęcia działań na poziomie UE, w tym za pomocą instrumentów legislacyjnych, w celu poprawy funkcjonowania krajowych rynków gruntów rolnych, zwiększenia dostępu młodych rolników do ziemi oraz przyczynienia się do rozwiązania problemów związanych z koncentracją i zawłaszczaniem gruntów.

Zdaniem europosłów, należy utworzyć unijne obserwatorium gruntów rolnych, monitorujące tendencje i ceny ich sprzedaży i dzierżawy, aby zapewnić większą przejrzystość transakcji dotyczących ziemi rolnej w UE.

Wsparcie finansowe i ukierunkowane prawodawstwo

W rezolucji wzywa się także do opracowania krajowych strategii promujących zmianę pokoleniową w rolnictwie, w tym wsparcia finansowego na rzecz przekazywania gruntów i ochrony emerytalnej.

Jak podkreślono, kraje UE powinny również stworzyć stanowisko koordynatora ds. sukcesji gospodarstw rolnych, który będzie mógł udzielać wskazówek podczas przekazywania gospodarstw z pokolenia na pokolenie.

Polityki UE i krajowe powinny być zgodne z potrzebami młodych rolników, twierdzą posłowie do Parlamentu Europejskiego i proponują, aby Komisja zadbała o uwzględnienie tych potrzeb w ocenach skutków nowych polityk.

Szkolenia i internet na obszarach wiejskich

Posłowie podkreślają, że młodzi rolnicy chętniej stosują nowe technologie i wdrażają zrównoważone praktyki rolnicze. W rezolucji zaznaczono zatem potrzebę zapewnienia młodym rolnikom dostępu do niezawodnego Internetu, a także szkoleń w zakresie umiejętności cyfrowych, planowania biznesowego lub innowacyjnych praktyk.

Sprawozdawczyni PE Isabel Carvalhais stwierdziła:

- Młodzi ludzie rozpoczynający działalność zawodową w rolnictwie napotykają poważne bariery wymagające bardziej intensywnych i skutecznych działań w ramach różnych polityk krajowych i europejskich. Nasz raport stanowi wkład w określenie przyszłych polityk i środków wspierających młodych rolników. Młodzi rolnicy wierzą, że rolnictwo ma przyszłość. Do polityki należy stworzenie warunków, które uczynią tę przyszłość jaśniejszą.

W 2020 r. 57,6% kierujących gospodarstwami rolnymi miało co najmniej 55 lat, a około 12% mniej niż 40 lat.