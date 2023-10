O problemach rolników nikt nie wie więcej niż inny rolnik. W cyklu wyborczym rozmawiamy z kandydatką popieraną przez Oszukaną Wieś, Ewą Beliną - Wawryk, rolniczką z Zosina.

Farmer: Kampania idzie pełną parą. Jakie są Pani cele na najbliższe tygodnie?

Ewa Belina - Wawryk: W najbliższych tygodniach bardzo chcę wygrać! Chcę wygrać w tych wyborach, bo chcę dać polskiej wsi z powrotem głos. Chciałabym, żeby polska wieś, polscy rolnicy odzyskali należny im szacunek, żeby dostali głos, żeby mogli się wypowiadać i mogli w końcu decydować sami o sobie, i mieli swojego reprezentanta.

Kandydatka Oszukanej Wsi

Sytuacja na polskiej wsi jest bardzo trudna. Zmagamy się z wieloma problemami tak naprawdę w każdej możliwej dziedzinie, w każdym sektorze. Co Koalicja Obywatelska, z której list Pani startuje może zaproponować polskiej wsi?

Bardzo cieszę się, że znalazłam się na liście jako kandydat na sejm popierany przez Zamojskie Towarzystwo Rolnicze. Cieszę się z tego względu, że polskiej wsi jest potrzebny człowiek, który ją zna, zna problemy rolników, wie z czym się mierzymy. To jest takim moim przewodnim zamierzeniem, żeby wskazywać, rozwiązywać, żeby mówić o tym co się na wsi dzieje i to z takiego swojego własnego doświadczenia. To my, rolnicy, najlepiej wiemy jak rozwiązać problemy. które nas trapią. Chociażby ze zbożem, które napływa w nieokreślonych ilościach, z niezbadaną jakością. Nam przede wszystkim, tutaj, potrzebna jest natychmiastowa rozbudowa magistrali kolejowych, żebyśmy mogli szybciej i taniej wytransportować to zboże. Bardzo tego potrzebujemy, i to nie tylko my, tutaj przy granicy, ale w całej Polsce. Potrzebujemy też natychmiastowej rozbudowy portów do przeładunku zbóż.

Nasze gospodarstwa, niezależnie od wielkości, czy mniejsze czy większym, my musimy po prostu mieć stabilizację. Musimy być jednakowo traktowani. To właśnie my, Oszukana Wieś, stowarzyszenie z którego ja się wywodzę, wywalczyliśmy dopłaty dla rolników do sprzedanych płodów rolnych. Na początku były to dopłaty do 50 hektarów, ale przecież gospodarstwo ma być opłacalne nie tylko do 50 hektarów, nie tylko do 100 hektarów, tylko całe gospodarstwo. My mamy z tego żyć, nam się ta praca nasza musi po prostu opłacać, więc wywalczyliśmy, że dopłaty są do 300 hektarów. Uważamy, że jest to sprawiedliwe. Czekamy teraz na wypłatę tych świadczeń.

Zależy nam, żeby po wyborach polski resort rolnictwa był zarządzany przez osobę kompetentną, a nie taką która nie potrafią rozróżnić jęczmienia od pszenicy.

Pani jest tutaj, w strefie przygranicznej, w bezpośrednim sąsiedztwie Ukrainy. Widzi Pani na co dzień jak duży jest ten import, co dzieje się na granicach. Jak poukładać w przyszłości relacje z Ukrainą? To na pewno nie będzie proste, ale jakaś wizja musi być, bo samo mówienie, że musi się to jakoś poukładać nie jest rozwiązaniem. Co można konkretnie zrobić, żeby to zaczęło funkcjonować w taki sposób, żeby polski rolnik nie był stratny?

Ja myślę, że my musimy przede wszystkim, zacząć rozmawiać . Usiąść i zacząć rozmawiać i to konkretnie. Bo takie przepychanki, jak w tym momencie, nie służą ani nam ani Ukrainie, ani Unii Europejskiej. Bo my toczymy w tym w tym momencie wojenkę. A my tak naprawdę idziemy i nie mówię tylko o polskim rolnictwie, tylko o rolnictwie Unii Europejskiej, idziemy na zderzenie z górą lodową. My, musimy sobie zdać z tego sprawę, że to nie jest tylko na teraz problem. To jest coś, z czym będziemy się mierzyć przez lata. Bardzo bym chciała, żeby nasi przedstawiciele, przedstawiciele Unii Europejskiej, przedstawiciele Ukrainy zasiedli do stołu i zaczęli rozmawiać o konkretach. Chociażby o tym, że my, polscy rolnicy, musieliśmy się dostosowywać do wymogów unijnych przez 10 lat. Tego samego ja, jako konsument, jako matka wymagam też teraz.

Ja nie chcę, żeby moje dzieci żywiły się chlebem pochodzącym z ukraińskiego zboża - nie przebadanego, pryskanego wszystkim, nie spełniającego norm unijnych. Ja tego sobie po prostu nie życzę. Ja jestem pełna obaw w tym w tym momencie. Perspektywa wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej jest bliższa niż dalsza. My musimy sobie zdać z tego sprawę, że my będziemy, czy tego chcemy czy nie, mniej czy bardziej ,ale my będziemy partnerami w tych rozmowach i do tego trzeba do tego trzeba zmierzać. Może to, co powiem, będzie nie niepoprawne politycznie, ale ja bym chciała o tym powiedzieć, że my tutaj, mieszkańcy tych terenów przygranicznych, województw przygranicznych, my czujemy taką troszkę, nie chcę powiedzieć niewdzięczność. Wydaje nam się, że tutaj wszystkim się wszystko należy, a my jesteśmy zostawiani na boku, my musimy dawać, my musimy wspomagać, my jesteśmy od tego, żeby z naszych finansów szło to co idzie. A w zamian nie dostajemy nic. Nawet zwykłego dziękuję czy przepraszam, którego ukraiński prezydent nie jest w stanie po prostu wymówić. To mnie boli, ale musimy rozmawiać to jest priorytet żebyśmy mogli osiągnąć zamierzone cele. W tym momencie jest to nasze bezpieczeństwo żywieniowe.

Ugorowanie to absurd!

Stosunki z Ukrainą z Ukrainy to jedno, ale to nie wyczerpuje katalogu naszych problemów. Polskie rolnictwo mierzyć się będzie, mierzy się już częściowo, z Zielonym Ładem. Pani, jako aktywny rolnik wie jak to wygląda na co dzień, z jakimi obwarowaniami, obostrzeniami zaczynacie się zderzać. Jak poukładać tę część rolnictwa?

To jest temat na dłuższą rozmowę. Ja, jako osoba, która zajmuje się właśnie w naszym gospodarstwie szeroko pojętą biurokracją i mierzy się z tym na co dzień uważam, że te wymogi, które dostaliśmy obostrzenia są po prostu zatrważające. Ja wychodzę z założenia, że my musimy dać rolnikowi większą swobodę w planowaniu, w organizowaniu pracy w gospodarstwach. Rolnik sam najlepiej wie co powinien, czego nie powinien. Wiemy, że mamy swoje normy, które musimy spełniać, ale państwo nam musi pozwolić dbać o nasze gospodarstwa w najlepszym tego słowa znaczeniu, bo my sobie krzywdy nie zrobimy. A te ograniczenia, które są, chociażby absurdy związane z ugorowaniem. Ja wszystko rozumiem, ale powiększając granice swoich gospodarstw, wykładając potężne pieniądze na zakup na nowych gruntów będąc obwarowani przepisami unijnymi, gdzie musimy wskazywać na zwiększenie dochodowości gospodarstw jednocześnie musimy oddawać potężne ilości ziemi na ugorowanie. To po prostu mija się z celem.

Wybiegając w przyszłość. Kiedy znajdzie się Pani w Sejmie od czego Pani by chciała zacząć? Co będzie pierwszą rzeczą, która będzie Pani priorytetem?

Na pewno zacznę od rozmowy od rozmowy, bo mimo tego, że ja wywodzę się ze środowisk rolniczych, pochodzę z rodziny rolniczej, teraz prowadzę gospodarstwo rolne z mężem, z teściami to chciałabym zasięgnąć opinii innych rolników, innych branż. Ja reprezentuję tutaj nie tylko rolników, ale też przedsiębiorców, którym także jestem, a także kobiet i matek. Te cztery strefy się u mnie łączą, ja się na nich znam, czuję te tematy, mam wiele do powiedzenia i wiele do zrobienia, ale chciałabym zacząć przede wszystkim od rozmowy, od posłuchania różnych stron, różnych opinii, wyciągnięcia wniosków.

Moje działanie będzie się opierało właśnie na współpracy, bo uważam że mój jeden głos czasem być może przechyli tą szalę, ale głosy nas wszystkich będą miały większą moc. Współpraca ma po prostu siłę sprawczą. Mam nadzieję, że ludzie mi zaufają i razem jakoś poprawimy tę naszą wspólną rzeczywistość.

W polityce powinniśmy stawiać na ludzi, którzy znają się na tym co robią i którzy nie patrzą na swój własny interes tylko na szersze spektrum. I tego się trzymam. To bym chciała robić i tak bym chciała działać.

W jakim miejscu Pani się widzi po wyborach? Ministerstwo? Komisja rolnictwa?

Może samo Ministerstwo nie, bo tak jak wspomniałam, ja jestem osobą bez zaplecza politycznego i bez zaplecza partyjnego. Ja muszę się jeszcze naprawdę wiele nauczyć, jest to dla mnie nowość. Ale mam determinację i zapał do tego żeby naprawdę rolnictwu pomóc. Właśnie dlatego, że wywodzę się ze wsi mam niezbędne doświadczenie. Mam doświadczenie 15-letniego prowadzenia samodzielnie gospodarstwa rolnego, mierzę się z przeróżnymi problemami - od teraz tego wspaniałego zielonego ładu, poprzez obecny brak możliwości zakupu paliwa, po to jak mam sprawić, żeby moje gospodarstwo było rentowne w momencie kiedy nawozy są drogie, a płody rolne tanie. Nami musi zarządzać ktoś, kto po prostu czuje i zna temat. Polski rolnik musi mieć zapewnione bezpieczeństwo produkcji, pierwszeństwo produkcji. Nie może być tak, że będziemy się opierać na zbożu ukraińskim. Z mojego punktu widzenia to jest bardzo zła polityka. W tym momencie jesteśmy zarządzani po prostu od przypadku do przypadku.

Tak to czuję jako rolnik, jako przedsiębiorca działający na rynku już od lat.

Dziękuję za rozmowę.