Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowy Program Żywnościowy (WFP), we współpracy z Fondation Suisse de Déminage (FSD) , uruchomiły na Ukrainie program wsparcia drobnych rolników i rodzin wiejskich, który polega na usuwaniu min i niewybuchów z pól. Projekt już ruszył w obwodzie charkowskim - informuje portal Schweizer Bauer.

Miny w ziemi, pola leżą odłogiem

Program skierowany jest do rolników posiadających mniej niż 300 ha, oraz do rodzin wiejskich, które same uprawiają działki i produkują żywność na własny użytek. Według FAO, prawie 90% ankietowanych drobnych rolników na Ukrainie poniosło straty w plonach wskutek wojny, a co czwarty musiał ograniczyć lub zaniechać uprawy z powodu zniszczeń na polach, oraz pozostawionych przez wojsko min i niewybuchów.

Według szefa biura FAO na Ukrainie, Pierre'a Vauthiera, wiele rodzin i drobnych rolników w regionach frontowych nie mogło obsiać pól w tym sezonie, ponieważ ryzykowali by życie pracując na zaminowanej ziemi.

Zadania dla saperów

FAO, WFP i FSD mają współpracować z lokalnymi społecznościami i lokalnymi władzami, oraz Ministerstwem Rolnictwa, by najpierw wskazać i zmapować obszary wymagające rozminowania za pomocą zdjęć satelitarnych. Potem do akcji wkroczą grupy saperskie oraz grupy do usuwania wojennych zanieczyszczeń gleby.

Strona ukraińska liczy również na wsparcie dla drobnych gospodarzy na wznowienie produkcji, w formie świadczeń rzeczowych lub pieniężnych. Nie wiadomo jednak jeszcze, czy znajda się na to zagraniczne środki.