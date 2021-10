Farmer.pl z rekordowym wynikiem - ponad 1,6 mln czytelników we wrześniu 2021 r.

Portal nowoczesnego rolnika – farmer.pl, którego wydawcą jest Grupa PTWP, we wrześniu br. odwiedziło 1,6 mln unikalnych użytkowników, którzy wygenerowali blisko 6 mln odsłon. Jest to wynik o ponad 66% lepszy niż w analogicznym okresie w 2020 roku. To najwyższy parametr oglądalności od początku istnienia portalu, który obecnie jest pierwszym źródłem informacji dla sektora agro w Polsce. Dziękujemy, że jesteście z nami!

Sytuacja w polskim rolnictwie jest dynamiczna, dlatego każdego dnia przygotowujemy dla naszych Czytelników pakiet najważniejszych i aktualnych informacji. To właśnie w serwisie farmer.pl są dostępne dla Państwa raporty cenowe ze wszystkich sektorów rolnych, analizy notowań surowców rolnych z giełd, z kraju i ze świata, wiadomości dotyczące przepisów prawa i projektów ustaw, szereg aktualności z szeroko pojętej branży agro, komentarze i porady ekspertów, a także wywiady i tematy interwencyjne. Wszystko po to, by umożliwić naszym Czytelnikom łatwy dostęp do informacji, przedstawiać jak najpełniejszy obraz sytuacji zmian i zależności w polskim oraz światowym rolnictwie, co ma pomóc w podejmowaniu codziennych decyzji.

- Osiągnęliśmy najwyższy wynik w historii istnienia serwisu farmer.pl. Bardzo się cieszę, że aż 1,6 mln internautów nam zaufało i doceniło pracę całego zespołu. Ostatni rekord padł w maju br., kiedy to portal odwiedziło 1,3 mln unikalnych użytkowników. Liczymy na podobne wzrosty w kolejnych miesiącach. W ostatnim czasie mocno postawiliśmy na rozwój w obrębie sektora agro i ma to odbicie w zwiększeniu popularności serwisu. To niezwykle budująca informacja dla całego naszego zespołu, umacniająca nas na pozycji bezwzględnego lidera - mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

- We wrześniu, dość gorącym okresie dla polskiego sektora agro, nasze codzienne newsy, inspirujące wywiady i mocne opinie ze świata rolnictwa stały się pierwszym źródłem informacji dla nowoczesnego rolnika. Nasz wysiłek został doceniony poprzez Państwa codzienną obecność w serwisie. Nie zwalniamy tempa i pozostajemy do Państwa dyspozycji. Dziękujemy za zaufanie - podsumowuje Iwona Dyba, redaktor naczelna portalu farmer.pl.

Serwisy internetowe należące do Grupy PTWP, takie jak m.in.: wnp.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, propertynews.pl, portalsamorzadowy.pl czy pulsHR.pl, odwiedza ponad 8 mln unikalnych użytkowników miesięcznie. Portale te docierają do 279 tys. odbiorców newsletterów, a ponad 0,5 mln osób obserwuje je w mediach społecznościowych.

Grupa PTWP jest również ­­właścicielem Giełdy Rolnej (gieldarolna.pl) – nowoczesnej platformy ogłoszeniowej dla branży rolno-spożywczej. To pierwsze tego typu rozwiązanie e-commerce w Polsce przeznaczone dla konkretnego sektora, powstające przy zaangażowaniu specjalistów z redakcji farmer.pl. W serwisie ogłoszeniowym gieldarolna.pl znajdują się oferty z takich kategorii, jak: maszyny, zwierzęta, płody rolne, środki do produkcji czy nieruchomości. Platforma proponuje rozwiązania dopasowane do potrzeb, oczekiwań i aktualnych trendów w sektorze rolno-spożywczym - m.in.: atrakcyjne pakiety promocji ogłoszeń w czołowych portalach: farmer.pl, sadyogrody.pl oraz portalspozywczy.pl czy pozycjonowanie ofert wśród klientów docelowych.