Ukraina rozbudowuje infrastrukturę logistyczną przy samej granicy z Polską. Szykuje się tym samym do handlu z Europą w przyszłości. Sprawdzamy dla Was, jak te inwestycje wyglądają i co mówią o nich eksperci.

Przez najbliższe dni będziemy dzielili się z Wami naszymi wrażeniami z pobytu w Ukrainie, gdzie sprawdzaliśmy, jak nasz wschodni sąsiad przygotowuje się do poukładania handlu z Europą w przyszłości.

Po Wystawie Bydła Hodowlanego w Sitnie, na której miał miejsce happening rolników z Oszukanej Wsi przeprowadziliśmy wiele rozmów, w których rolnicy wskazywali, na brak działań ze strony rządu, które miałyby zapewnić stopniową normalizację handlu produktami rolnymi pomiędzy strona polską a ukraińską. Mówiąc o tym, że rządowi brakuje pomysłu na poradzenie sobie z sytuacją, wskazywali, że równolegle strona ukraińska, która jest przecież w stanie wojny, myśli przyszłościowo i buduje w pobliżu granic huby przeładunkowe dla zboża i nawozów mineralnych. Postanowiliśmy sprawdzić, jak te inwestycje wyglądają.

MOST pomiędzy krajami

Ukraińcy bardzo szybko zrozumieli, że szlaki handlowe na Morzu Czarnym w obecnej sytuacji będą powoli wygaszane, a jeśli nawet nie wygaszane, to będą miały znacznie okrojone możliwości. Nowe „suche porty” stanowią dla nich alternatywę.

Mościska to mała miejscowość zaledwie 14 kilometrów od granicy z Polską. To właśnie tutaj znajduje się jeden z najważniejszych hubów logistycznych na granicy polsko – ukraińskiej - Mostyska Container Terminal. Uruchomiona dwa lata temu inwestycja miała być odpowiedzią na rosnący ruch pociągów kontenerowych między Europą a Ukrainą, a także perspektywą uruchomienia połączeń Chiny – UE.

Sam terminal składa się z dwóch magazynów (5000 m2 i 2000 m2), 8 ramp do załadunku samochodów i depa kontenerowego (400 TEU). Terminal obsługuje transport kołowy oraz przeładunki pomiędzy składami o rozstawie europejskim i szerokotorowym. W planach jest szeroka rozbudowa inwestycji i poszerzenie jej o nowy terminal, którego pojemność wyniesie początkowo 50 tys. TEU rocznie, z opcją zwiększenia do 100 tys. Ma on zapewnić możliwość obsługi kontenerów chłodniczych ładunków płynnych w tank-kontenerach a także usługi celno — magazynowe, konsolidację ładunków itp. Warto zaznaczyć, że 70% akcji spółki Mostyska Dry Port należy do ukraińskiej firmy transportowej Lemtrans, która jest właścicielem jednej z największych flot wagonów towarowych na Ukrainie (ponad 20 tys. sztuk, głównie węglarki) i jest częścią grupy SCM oligarchy Rinata Achmetowa. Ale to nie wszystko.

Kolejną ważną inwestycją w pobliżu przejścia granicznego Mościska — Medyka jest projekt MOST Logistic Terminal, powstający w pobliżu przystanku kolejowego Trzcieniec we wsi Wołycia. Terminal już obsługuje ładunki, głównie nawozy mineralne. W związku z trudną sytuacją na Ukrainie przejął na siebie także obsługę obrotu zbożowego. W najbliższych latach planowana jest jego rozbudowa, która pochłonie nawet 10 milionów dolarów.

Na granicy będą powstawały kolejne terminale. Eksporterzy, z którymi rozmawialiśmy zapowiadają budowę kolejnego elewatora o pojemności nawet 50 000 ton. Ma się to wydarzyć jeszcze w tym roku.

Fatalne drogi są w Ukrainie dużym problemem

Z naszych obserwacji wynika, że Ukraina ma wiele do zrobienia. Fatalne drogi na pewno są jedną z takich rzeczy. Poruszając się nawet po główniejszych drogach nie trudno o poważne uszkodzenie zawieszenia. Jak się jednak okazuje, za dużymi inwestycjami w elewatory idą też nakłady na drogi. Tak, jak w Mościskach, gdzie obecnie wylewana jest nowa nawierzchnia na drogach prowadzących do elewatorów.

Inwestycje, o których mówimy są inwestycjami firm prywatnych. Jednak również ukraiński rząd stara się jak najbardziej zmodernizować infrastrukturę eksportową w kraju. Żywo reagują na kolejne zmiany polityczne, które nie pozwalają zaplanować w dłuższej perspektywie właściwie niczego. Jednego jest pewne – im szybciej powstanie infrastruktura, tym Ukraina szybciej poradzi sobie z problemami eksportowymi.

Ukraińskie drogi mogą przyprawić co wrażliwszych kierowców o nerwowe kołatanie serca, fot. shutterstock

Co po ustaniu korytarza zbożowego?

Ministerstwo Polityki Rolnej wspólnie z uczestnikami rynku zbożowego opracowało szereg alternatywnych strategii, które pozwolą na kontynuację eksportu produktów rolnych w przypadku zakończenia „korytarza zbożowego”.

Mamy kilka strategii – jest to rozszerzenie ładowności regionu Dunaju i zwiększenie możliwości przeładunku tam zboża. Oddawane są też dodatkowe punkty tranzytowe i suche porty na zachodniej granicy z Polską i Rumunią – powiedział Taras Wysocki. - W grę wchodzi także ubezpieczanie statków, które będą gotowe do dalszej pracy w przypadku braku korytarza zbożowego. Na ten cel w budżecie państwa na 2023 rok przewidziano 20 mld hrywien – dodał.

W ostatnich dniach padła także informacja, że UE zapewnia bezzwrotne finansowanie rozwoju infrastruktury kolejowej Ukrainy.

W szczególności środki zostaną skierowane na rozbudowę przejść granicznych z Rzeczpospolitą Polską, Jagodin – Dorogusk i Mostyska II – Medyka, a także na budowę terminala intermodalnego na stacji Czop – informuje Ukrzaliznycia.

Środki przekazywane są w ramach instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) na rozwój przejść granicznych z Rzecząpospolitą Polską, Rumunią, Republiką Słowacką i Węgrami.

Najbardziej obiecujące przejścia będziemy rozwijać z krajami UE, których infrastruktura wymaga modernizacji — powiedział Jewhen Laszczenko, prezes zarządu JSC Ukrzaliznycia.

Granica z Polską to nie jedyne miejsce, gdzie dużo się dzieje pod względem inwestycyjnym. W planach jest przejścia granicznego Chop – Cherna nad Cisa/Zakhon, które łączy Ukrainę ze Słowacją i Węgrami. Na stacji Chop planowana jest rozbudowa terminala intermodalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Współpraca z CEF to nowe narzędzie dla Ukrainy i kolei. Podczas pierwszego udziału w konkursie o dofinansowanie złożyliśmy wniosek z naszymi sąsiadami, dlatego też położono nacisk na rozwój naszych zachodnich przemian z krajami UE. Kolejne składanie projektów odbędzie się we wrześniu tego roku i tutaj sami będziemy identyfikować i proponować projekty do inwestycji do UE. W planach jest rozwój korytarzy kolejowych TEN-T z Eurotorem 1435 mm dla rozwoju połączeń towarowych i pasażerskich z Unią Europejską – powiedział Oleg Jakowienko, dyrektor departamentu strategii i transformacji Ukrzaliznycia SA.

Eksport do UE nie jest najlepszym rozwiązaniem

Kolejne elewatory rosną w Ukrainie jak grzyby po deszczu. Jednak ukraińscy eksperci nie są do końca przekonani, czy jest to właściwa droga.

Eksport do UE przez zachodnią granicę nie jest najlepszym rozwiązaniem – wręcz przeciwnie, szkodzi Ukrainie, bo prowokuje unijnych rolników. Dlatego Ukraina traci popularność. Rolnictwo jest bardzo problematyczną częścią. Jedna trzecia budżetu europejskiego jest wydawana na rolnictwo. To największa pozycja w budżecie. Na każdy miliard hrywien z eksportu pszenicy do UE Ukraina traci miliard na ewentualnych dostawach broni – mówi prezes zarządu Agromino, Petr Krogman.

Jego zdaniem nie ma sensu inwestować dużych pieniędzy w przeładunki na granicy z UE.

Wiele firm buduje przeładunki, ale ta infrastruktura za kilka lat nie będzie miała sensu. Chińczycy zbudowali na Węgrzech ogromną infrastrukturę w ramach Jedwabnego Szlaku. Kolega, który tam był, powiedział mi, że to są ogromne obszary, wolumeny przeładunkowe. Ale nikogo tam nie ma. Dlatego nie wierzę w drogę na zachód – mówi Petr Krogman.

Jak oblicza przedsiębiorca, aby wyeksportować zboże do Gdańska lub Hamburga trzeba wydać ok. 100 dolarów za tonę: 20 USD — za przeładunek na granicy, 40-50 USD za transport pociągiem do portu i kolejne 20 do 40 USD na logistykę po stronie ukraińskiej. Tak wysokie koszty mają znaczący wpływ na cenę końcową produktu. Koszty znacząco zwiększają także kolejki na granicach.

Elewatory są budowane, ale też są niszczone

To zdanie jednego z ekspertów. Czy słuszne? Budujące się po ukraińskiej stronie silosy dają szasnę na stworzenie tzw. suchych portów. Ale jednocześnie pamiętać należy, że potencjał przeładunkowy Ukrainy znacznie ogranicza wojna.

Niestety, najpotężniejszy port Ukrainy pozostaje zablokowany – port południowy! W rzeczywistości „korytarz zbożowy” działa w sposób nieprzewidywalny, kraj agresor niesystematycznie planuje i przeprowadza inspekcje statków – powiedział Walerij Tkaczow.

Także same elewatory znacznie ucierpiały w wyniku agresji. Wśród regionów, które najbardziej straciły na przepustowości są: obwód mikołajowski ( 1832,5 tys. ton) , obwód zaporoski ( 1828,7 tys. ton) i region Chersoniu (1686,5 tys. ton).

Podczas wyprawy Farmera na Ukrainę rozmawialiśmy też z eksporterami i specjalistami ds. rynków rolnych. Śledźcie nas w najbliższych dniach - będziemy się z Wami dzielić swoimi spostrzeżeniami, opiniami fachowców i wraz z nimi spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jak poukładać wzajemne stosunki handlowe, żeby współpraca była dla obu stron satysfakcjonująca.