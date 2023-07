W 2022 r. irlandzcy hodowcy bydła mlecznego znacznie zwiększyli swoje dochody. W pozostałych branżach nie było już tak dobrze.

Producenci mleka zyskali najwięcej

Irlandzcy hodowcy bydła mlecznego mogą patrzeć na rok 2022 z wielką satysfakcją. Ze względu na wysokie ceny surowego mleka byli w stanie zwiększyć swoje dochody średnio o 52 000 euro lub 53 proc. do 151 884 euro w porównaniu z 2021 rokiem.

Natomiast irlandzcy rolnicy zwiększyli łącznie swoje dochody średnio o 45 809 euro, co jednak w porównaniu z rokiem poprzednim oznaczało poprawę o 32 proc.. To wynik ogólnokrajowego badania rolnictwa, w którym wzięło udział około 85 800 gospodarstw przeprowadzonego przez Agencję ds. Rolnictwa i Żywności (Teagasc) obejmującego ostatni rok kalendarzowy,

Silne ruchy cenowe

Zdaniem ekspertów rok 2022 charakteryzował się silnymi ruchami cen surowców, w tym produktów rolnych, energii i środków produkcji rolnej, a także wysoką globalną inflacją. Jak wyjaśniła Teagasc w odniesieniu do stosunkowo wysokich dochodów hodowców bydła mlecznego, wymagało to udziału w produkcji średnio 1,45 pracowników rodzinnych. Był to najwyższy wymóg pracy dla wszystkich branż rolniczych.

Rolnicy irlandzcy uprawiający ziemię poprawili swoje dochody o 32 proc. do 76 654 euro. Natomiast dochody irlandzkich hodowców owiec w 2022 r. spadły z wysokiego dla nich poziomu z 2021 roku o 21 proc. do 16 454 euro. W hodowli bydła mięsnego średni dochód wyniósł zaledwie 9 408 euro, czyli o 13 proc. mniej niż rok wcześniej. Z kolei w kategorii pozostałe bydło rolnicy byli w stanie zwiększyć swoje wyniki operacyjne średnio o 9 proc. do 18 811 euro.

Gorsze perspektywy dochodów rolniczych w 2023 r.

Jednak prezes Irlandzkiego Stowarzyszenia Rolników (IFA), Tim Cullinan, patrzył w przyszłość i ocenił perspektywy dochodów rolniczych w tym roku, jako bardzo trudne. Wszystkie sektory borykają się z kombinacją płaskich lub spadających cen produkcji i rosnących kosztów. Według Cullinana, hodowcy krów mamek i owiec znajdują się pod ogromną presją finansową, w związku z tym odpowiednio 65 proc. i 53 proc z nich zarobiłoby mniej niż 10 000 euro w 2022 r.

Zdaniem prezesa IFA, wyniki te pokazują, dlaczego potrzebne jest dalsze wsparcie rządowe dla wrażliwych sektorów. W przeciwnym razie w średnim okresie można spodziewać się licznych likwidacji gospodarstw. Zdaniem Cullinana, hodowcy bydła mlecznego i rolnicy mieli dobry rok. Jednak w pierwszych miesiącach 2023 r. nastąpił ogromny spadek cen otrzymywanych [rzez producentów z obu sektorów. Cena surowego mleka spadła o prawie jedną trzecią, a podobne oznaki pojawiają się w przypadku cen zboża ze żniw w 2023 roku.