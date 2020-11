FBZPR: Apelujemy o wstrzymanie prac nad ustawą o ochronie zwierząt w czasie pandemii

FBZPR zaapelowała do rządu o wstrzymanie prac nad nowelą ustawy o ochronie zwierząt do czasu zakończenia pandemii koronawirusa. Ponadto podkreślono, że rolnicy domagają się dopuszczenia do merytorycznych prac nad projektem. Niezbędne są możliwie szerokie konsultacje, aby wypracowane przepisy były efektem rozsądnego kompromisu, zaznaczył Marian Sikora przewodniczący FBZPR.

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych zaapelowała w tym tygodniu do rządu o całkowite wstrzymanie prac nad ustawą o ochronie zwierząt do czasu zakończenia pandemii koronawirusa.

Powrót do prac nad ustawą to nic innego, jak zmuszanie rolników do kontynuowania masowych protestów w bronie ich miejsc pracy, jak podkreślono.

– Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy informację o niekontynuowaniu przez większość parlamentarną prac nad ustawą o ochronie zwierząt i innych ustaw. Naszym zdaniem sejmowa „zamrażarka” jest najodpowiedniejszym miejscem dla tych przepisów i mamy nadzieję, że projekt ten nigdy więcej nie ujrzy światła dziennego. Z tym większym zaniepokojeniem przyjmujemy informacje medialne o tym, że rząd zamierza wrócić do tzw. Piątki dla Zwierząt, na nowo pisząc ustawę – czytamy w apelu.

Jak stwierdził Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, to nie jest dobry moment na takie działania.

– W ostatnich tygodniach rolnicy dobitnie pokazali, co sądzą o tym projekcie. Masowe protesty i blokady dróg powinny być dla rządu jasnym sygnałem, że się nie ugniemy. Decydenci muszą mieć świadomość, że powrót do prac nad ustawą zmusi rolników do działania i kolejnych protestów. Czy na pewno tego chcemy w czasie pandemii i rekordowej liczby zachorowań na Covid-19 – pytał Sikora.

Zdaniem organizacji zrzeszonych w FBZPR powrót do ustawy jest możliwy jedynie w przypadku rezygnacji z zakazów wymierzonych w rolnictwo, a nowy projekt powinien być inicjatywą ministerstwa rolnictwa stworzoną z zachowaniem wszystkich przewidzianych przez prawo procesów konsultacyjnych.

– Ścieżka rządowa to proces transparentny, oparty o konsultacje międzyresortowe i konsultacje społeczne poczynając od założeń ustawy – mówił Jerzy Wierzbicki z Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

W apelu podkreślono, że rolnicy domagają się dopuszczenia do merytorycznych prac nad projektem. Nie może powtórzyć się sytuacja, gdy gotowa ustawa, nieznanego autorstwa, nagle pojawia się w Sejmie, jak zaznaczono.

– Nie wyobrażamy sobie, aby tak ważna dla naszego środowiska ustawa była pisana w zaciszu gabinetów. Niezbędne są możliwie szerokie konsultacje, aby wypracowane przepisy były efektem rozsądnego kompromisu – podsumował Sikora z FBZPR.