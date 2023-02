Na 73. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie mleko i produkty mleczne są zakazane, a aktorzy i filmowcy krytykują hodowlę bydła za zły wpływ na klimat. Rolnicy oskarżają filmowców o hipokryzję.

O trwającym właśnie berlińskim festiwalu filmowym głośno się zrobiło w światowych mediach nie tylko z powodu prezentowanych tam filmów i gwiazd ekranu. Powodem rozgłosu stał się również tegoroczny catering, jaki organizatorzy zapewnili gościom. Otóż mleko i produkty mleczne są w nim niedozwolone. Organizatorzy obwieścili, że decyzja ta wynika z troski o klimat, a filmowcy publicznie obarczają hodowców bydła winą za degradację środowiska i zmiany klimatyczne. To oburza środowiska rolnicze w Europie.

Wegański sponsor festiwalu w Berlinie

Kwestia cateringu festiwalowego nie nabrała by pewnie rozgłosu i nie wywołała kontrowersji, gdyby nie wypowiedzi organizatorów i filmowców. Dyrektor zarządzająca festiwalu Mariette Rissenbeek poszła chyba nieco za daleko, uzasadniając zakaz serwowania produktów mlecznych – donosi niemiecki portal rolniczy Agrarheute. Dyrektor stwierdziła bowiem, że catering bezmleczny to wkład przemysłu filmowego w ochronę klimatu. Stąd również wynikał wybór firmy „Oatly” na głównego sponsora imprezy. Organizatorzy wspólnie ze sponsorem chcieli zaś uświadomić wszystkim przy okazji festiwalu, jak ogromny wpływ na klimat mają nawyki żywieniowe. Gościom serwowane są więc jedynie napoje owsiane i owsiane lody, by zaoszczędzić „znaczące ilości CO2”, jakie generuje hodowla bydła.

Niestety, w podobnym tonie wypowiadali się też niektórzy zaproszeni na festiwal aktorzy czy reżyserzy, powielając nieprawdziwe i krzywdzące rolników i rolnictwo hasła i stereotypy.

Ignorancja i hipokryzja

Rolnicze media w Europie zbulwersowały te wypowiedzi i w komentarzach nie zostawiają suchej nitki na filmowcach. Po pierwsze wytykają, że organizatorzy poszli chyba zbyt daleko, usiłując zadowolić oczekiwania sponsorów. Po drugie, wskazują na całkowitą ignorancję ludzi, którzy wypowiadają się o rolnictwie i hodowli bydła, nie mając o nim pojęcia. Niedoinformowane gwiazdy, chcąc wywołać medialny szum, krzywdzą rolników i wprowadzają w błąd społeczeństwo.

Niemiecki portal Agrarheute pyta np. dlaczego winą za zmiany klimatyczne obarczani są rolnicy, którzy w ciągu ostatnich kilku lat znacznie zredukowali emisję CO2, a nie transport czy przemysł, gdzie takich postępów nie odnotowano.

Filmowcy oskarżani są również o hipokryzję. Rolnicze media pytają organizatorów i gości festiwalu, który z nich przyjechał do Berlina pociągiem w trosce o ratowanie klimatu.