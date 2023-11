FRiSH: Co z tą żywnością, co z tą produkcją, co z tą konsumpcją?

Przeszliśmy przez cztery sezony podwyżek cen. Wyższe ceny oznaczają mniejsze wolumeny. Widzimy jednak nadchodzącą falę optymizmu. 2024 r. będzie dobrym okresem dla naszej branży - mówił Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Grupy Maspex podczas debaty "Co z tą żywnością, co z tą produkcją, co z tą konsumpcją? – biznes szuka coraz łatwiejszych odpowiedzi na coraz trudniejsze pytania" odbywającej się w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Grupy Maspex, uważa, że Polska i Europa Środkowa jest doskonałym miejscem do realizacji biznesu w branży spożywczej. - Jesteśmy w dobrym miejscu i dobrym czasie, największe wyzwania już za nami. Przeszliśmy przez 4 sezony podwyżek cen. Wyższe ceny oznaczają mniejsze wolumeny. Widzimy jednak nadchodzącą falę optymizmu, która nadciąga do nas od południa m.in. z Rumunii. Tam widzimy wzrosty. 2024 r. to będzie dobry rok. Jakie widzimy zagrożenia? One dotyczą głównie surowca - szczególnie jabłek czy koncentratu pomarańczowego. Przyznam, że myślałem, że 2023 r. będzie łagodniejszy. Niestety wolumeny spadły. Jesteśmy jednak optymistami - podsumował Krzysztof Pawiński. Czytaj więcej Trwa XVI Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Zobacz agendę Mariusz Makowski: Presja inflacyjna zmieniła sposób kupowania Mariusz Makowski, dyrektor finansowy Mars Wrigley, zauważył, że wolumeny spadły, ale są kategorie, gdzie były one mniejsze. - Faktycznie wszyscy doświadczyli fali podwyżek z uwagi na wysokie ceny surowców. Są jednak kategoria jak np. słodycze czy gumy do żucia, gdzie spadek wolumenu nie był tak duży. W tym roku ta kategoria urośnie zarówno wartościowo jak i wolumenowo. Mamy nadzieję, że najwyższa inflacja już za nami. 2024 r. będzie bardziej optymistyczny dla naszego biznesu - mówi i dodaje: Patrząc na trendy konsumenckie widzimy, że presja inflacyjna zmieniła sposób kupowania. Rośnie odsetek osób, które decyzje zakupowe podejmują przy półce sklepowej. Ważne więc jak wygląda się na tle konkurencji. Trzeba też brać pod uwagę czynniki migracyjny i oczekiwania konsumentów w zakresie ekologii - wyjaśnił uczestnik debaty. Więcej o debacie znajduje się w portalu spożywczym.

