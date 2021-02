Gieldarolna.pl - przegląd ciekawych ciągników używanych

Używane ciągniki zawsze cieszą się sporym powodzeniem, a jeśli takiego szukacie, to warto zajrzeć na portal gieldarolna.pl. Oto szybki przegląd ciekawych ogłoszeń, które tam znajdziecie.

Wśród używanych ciągników, jakie aktualnie znaleźliśmy na portalu gieldarolna.pl, wybraliśmy kilka ogłoszeń wzbudzających zainteresowanie, a jest na czym oko zawiesić. Pierwszy ciągnik to klasyka gatunku w swojej klasie i niezwykle do dziś pożądany model.

Zetor 7211 z 1985 r.

Zetor 7211

Tego modelu chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Czyste, czeskie 66 koni mocy tego Zetora na pewno znajdzie nowego właściciela. Cena to 29 000 zł do negocjacji.

Case IH 7210 PRO z 1998 r.

Case IH 7210 PRO

Ta seria mocnych ciągników Case IH 7210 PRO nadal cieszy się dużym powodzeniem. 170 KM i nieskomplikowana mechanika przy niewielkiej jak na dzisiejsze standardy ilości elektroniki. Warte przemyślenia za 70 000 zł netto.

Claas Ares 657 ATZ z 2006 r.

Claas Ares 657

Jeśli domagacie się komfortu i wygody, to dobra propozycja. Claas Ares 657 dostarczy także 135 koni mocy z niewysilonego 6-cylindrowego silnika. Plus za ładowacz czołowy, a całość w cenie 88 000 zł netto.

John Deere 6920S Premium z 2006 r.

John Deere 6920S Premium

Ciągnik z tego ogłoszenia dostarczy zapewne nieco większych wrażeń, jak i mocy, bo nominalne 161 KM to już niemało. Dobre wyposażenie w standardzie i dodatkowe, przydatne gadżety. Duży plus za zadbane wnętrze i serwisowanie. Cena to 156 500 zł netto.

Deutz-Fahr Agrotron L 730 z 2014 r.

Deutz-Fahr Agrotron L 730

Najmłodsza wybrana dziś propozycja. Ciągnik dla wymagających mocy, bo 225 KM to naprawdę sporo. Pełen pakiet wyposażenia i komfortu, a także konieczny przy takiej mocy spory obciążnik przedni. Jak widać, także zadbany wewnątrz. Ciekawa propozycja dla bardzo wymagających za cenę 205 000 zł netto.

Te i inne nowe oraz używane ciągniki możecie zobaczyć na portalu gieldarolna.pl.