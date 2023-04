Dziś Sejm rozpoczął kolejne obrady. W porządku znalazły się m.in. projekty ustaw wprowadzających nowe świadczenie pieniężne dla sołtysów. Ale początek obrad zdominowała zupełnie inna kwestia - a konkretnie temat importu zboża technicznego z Ukrainy do Polski. - Dlaczego oszukaliście polskich rolników? To przez Was Polacy jedzą chleb z robakami - zarzucili obozowi rządzącemu posłowie opozycji.

Niespodziewaną dyskusję rozpoczął poseł Krzysztof Paszyk z Koalicji Polskiej:

- Dzisiaj od rana olśniło nowego ministra rolnictwa Roberta Telusa. Stwierdził, że wprowadzenie kaucji mogłoby pomóc w alokacji ukraińskiego zboża w różnych krajach i że będziemy się o to zwracać do UE. Eureka. Przecież od 9 miesięcy grubym szronem już obszedł w zamrażarce projekt PSL - Koalicji Polskiej wprowadzający kaucje na ukraińskie zboże. Dlatego, Pani Marszałek, składam wniosek o przerwę, podczas której nastąpi uzupełnienie porządku obrad tego posiedzenia Sejmu o projekt wprowadzający kaucje na ukraińskie zboże. W trakcie tej przerwy można również przygotować wniosek do KE, którego nie przygotowaliście przez wiele miesięcy (PiS - dop. redakcji), a i też wnoszę o to, aby wykonać telefon z odpowiednią instrukcją najlepiej przez prezesa Kaczyńskiego do Janusza Wojciechowskiego.

Poseł Paszyk odniósł się tym samym do wypowiedzi ministra Telusa, o której tu:

Pomóżcie nam - prosi opozycję minister Telus

- Oczywiście, że to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy w tej chwili zadziałali wspólnie, żeby wyeksportować nadwyżkę zboża z Polski. (...) Potrzebne jest współdziałanie. Czy to nazwiemy kaucją, czy to nazwiemy opłatą solidarnościową, czy inaczej, to jest inna sprawa. Ale potrzeba jest w KE czy w UE działania, żeby UE to wprowadziła. To nie Polska to wprowadza tylko UE - odpowiedział posłowi Paszykowi Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

I dodał: - Zwracam się do kolegów z opozycji, którzy są w grupie rządzących w UE: pomóżcie właśnie Januszowi Wojciechowskiemu. Pomóżcie Polakom, pomóżcie polskiemu rządowi (...) żebyśmy wspólnie wprowadzili możliwość, żeby kraje, a szczególnie te kraje, które są krajami frontowymi, żeby można było wprowadzić takie narzędzia, które spowodują, że produkty z Ukrainy będą płynąć do UE, a nie tylko do naszych krajów. Liczę na was, że nie będziecie tylko krzyczeć z mównicy ale w tej sprawie nam po prostu pomożecie. Nie nam – pomożecie polskiemu rolnikowi.

Dlaczego oszukaliście polskich rolników?

Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej zwróciła się natomiast z prośbą o uzupełnienie porządku dziennego rozpoczętych dziś obrad Sejmu o informację prezesa Rady Ministrów o kryzysowej sytuacji związanej z ukraińskim zbożem.

- Polski rząd zapewniał polskich rolników, że ukraińskie zboże będzie sprzedawane do Afryki i na Bliski Wschód a wypełniło polskie silosy i polskie elewatory. Żądamy informacji co się stało ze zbożem technicznym? Pan minister Kowalczyk tłumaczył na komisji sejmowej w październiku, że jest to zboże nadzorowane przez izbę skarbową. Żądamy informacji, czy było kontrolowane, czy było badane na granicy i najważniejsze, czy Polacy jedzą produkty ze zboża technicznego? Czy kiedykolwiek ktokolwiek zbadał to zboże, kto nadzorował sprowadzanie tego zboża i kto nad tym zarobił, bo wiadomo kto zapłacił – Polacy - stwierdziła poseł Dorota Niedziela.

Poseł Arkadiusz Iwaniak z Lewicy stwierdził: - Rok temu wiedzieliście, że będą problemy ze zbożem ukraińskim, a jeśli nie wiedzieliście to rolnicy wam o tym mówili. Dlaczego to zignorowaliście? Dlaczego oszukaliście polskich rolników?

I dodał: - Pytanie jest też takie: kto na tej stracie – bo rolnicy stracili 10 mld zł – zarobił? Niech Pan ujawni listę, kto na tym zarobił? Pokażcie listę waszych sponsorów z jednej strony, a z drugiej pokażcie listę tych, którzy na tym zarobili. Dziwnym trafem okaże się, że jest to ta sama lista.

Poseł także złożył wniosek formalny o uzupełnienie posiedzenia Sejmu o punkt: informacja ministra rolnictwa w sprawie sytuacji na rynku zbóż i wyjaśnienie, kto doprowadził do straty w wysokości 10 mld zł przez polskich rolników.

- W związku z ogromną aferą, która wstrząsa Polską, aferą zbożowo-drobiową, polegającą na tym, że jak wszystko wskazuje rząd naciskał na służby zobowiązane do kontroli celnych, aby od tych kontroli odstąpiły i polegającą na tym, że bez żadnej kontroli standardów produkcji do Polski pod wymyślonym terminem zboża technicznego wjechało nie wiadomo ile milionów ton zboża nie wiadomo jakiej jakości, Konfederacja składa wniosek o zmianę porządku / zmianę sposobu prowadzenia obrad tak, aby jeszcze na tym posiedzeniu powołać specjalną komisję śledczą, która wyjaśni, kto podjął decyzję o wstrzymaniu kontroli - oświadczył natomiast Krzysztof Bosak.

Poseł dopytywał też, czy prawdą jest to, co podała wczoraj Rzeczpospolita, że zboże ciągle wjeżdża do Polski, ale nie jako zboże techniczne tylko czyściwo przemysłowe. - Kto chciał oszukać społeczeństwo w sprawie istnienia rzekomych korytarzy transportowych i rzekomej budowy silosów i terminala zbożowego? Kto podjął decyzję o oszukaniu rolników, że będą zboże sprzedawać drożej? - grzmiał na mównicy.

- Ja rozumiem, że wszyscy na tej Sali próbują coś politycznie ugrać na tej tragedii i to w jakimś stopniu jest zrozumiałe, bo na tej sprawie niektórym zależy - stwierdził w odpowiedzi na zarzuty minister Robert Telus.

Dodał, że dla niego najważniejsza jest przede wszystkim jest sprawa bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków.

- Wczoraj podjąłem decyzję, że nawet zboże, które już jest w magazynach polskich będzie kontrolowane. Nie interesuje mnie czy to jest firma związana z tą opcją czy z inną – każdy będzie kontrolowany. Nie ma możliwości, żeby ktokolwiek chciał zarobić na zdrowiu Polaków. (…) My dbamy o to, aby pomóc polskiemu rolnikowi, bo jest tragiczna sprawa związana z wojną, z agresorem którym jest Putin, a wy przez to krzyczenie pomagacie Putinowi - ripostował Robert Telus.

Polacy jedzą chleb ze zmielonymi robakami?

Magdalena Sroka reprezentująca Porozumienie stwierdziła, że bardzo dobrze że Pan Minister Telus zauważył, że jest tragedia na polskiej wsi i jest tragedia ze zbożem.

- Miesiącami zapewnialiście, że wszystko jest pod kontrolą, że zboże z Ukrainy nie wjeżdża, że jest kontrolowane. Tymczasem wjechało zboże techniczne. To wy zafundowaliście dzisiaj Polakom, nam wszystkim, że jemy w naszym polskim chlebie, chleb z mąki ze zmielonymi robakami, które przyjechały w zbożu technicznym - zarzuciła partii rządzącej poseł Sroka.

Robert Telus bardzo szybko odpowiedział na te słowa: - Pani Poseł, jeżeli ma Pani takie dane, że ktoś oszukał w ten sposób Polaków proszę przekazać te dane do prokuratury, do ministra Ziobry czy do mnie. Na pewno będziemy kontrolować. Jeżeli Pani tutaj już wydaje wyroki, mówi, że Polacy jedzą (chleb z robakami - dop. redakcji) to znaczy, że ma Pani wiedzę. Jeżeli ma Pani wiedzę i zataiła tę wiedzę, to Pani również za to odpowiada.

Kto zarobił na zbożu technicznym?

- Ja naprawdę mam coraz większe wątpliwości czy wy się na tym rolnictwie znacie. Jest Pan piątym ministrem w ciągu 8 lat rządów PiS odpowiedzialnym za rolnictwo. Kiedy w czerwcu ub. roku minister Kowalczyk, Pana poprzednik obiecywał rolnikom, że cena zboża będzie rosła, średnia cena pszenicy wynosiła 1730 zł. Ile dzisiaj wynosi? 1080 zł – cena z 30 marca br. Kto na tym zarobił? Jakie interesy kręcił minister Kowalczyk obiecując rolnikom wzrost cen wiedząc, że do Polski napływa zboże z Ukrainy i dobrze wiedząc, że ilość tego zboża obniży po prostu cenę. Wy przestańcie uprawiać na rolnictwie politykę, zabierzcie się po prostu do roboty. Dziś rolnicy nie potrzebują obietnic i propagandy tylko rzeczywistego działania - grzmiała Paulina Hennig Kloska z Polska 2050.

Artur Dziambor reprezentujący Wolnościowców zauważył, że minister Kowalczyk w wywiadzie powiedział, że on wie kto zarobił na tej aferze, ale nie powie.

- Korzystając z okazji, że pan minister tu siedzi– chciałbym zapytać: kto zarobił na tej aferze, chyba że jest to wiedza tak tajemna, że już się tym zajmują służby specjalne, więc proszę (o odpowiedź - dop. redakcji) ministra Kamińskiego, bo myślę że zasługujemy na tę wiedzę. Pan minister Telus powiedział, że opozycja próbuje coś ugrać na tej sytuacji. Panie Ministrze – wszystkie znaki na niebie i doniesienia medialne sugerują, że ugraliście wy i wasi ludzie - stwierdził Artur Dziambor.

Głos zabrał także wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski:

- Solidarna Polska jest zdecydowanie za tym, aby nałożyć cła na wszystkie produkty z Ukrainy i w tej sprawie powinniśmy mówić wspólnym głosem w UE, po to aby chronić polskich rolników. Po drugie - Solidarna Polska jest za tym aby ujawnić firmy, które zarobiły na cwaniackim imporcie zboża z Ukrainy. Ale jest niesamowitą bezczelnością, że wychodzi (na mównicę - dop. redakcji) przedstawicielka Polski 2050 od Szymona Hołowni, którego doradczynią jest Pani Monika Piątkowska, szefowa Izby Zbożowo-Paszowej, która liczy 56 członków. Panie Kosiniak-Kamysz – przekazuję Panu listę 56 firm – zacznijcie od waszego koalicjanta. Jestem przekonany, jak sprawdzicie te firmy, to koalicja z liberałem Szymonem Hołownią po prostu się zakończy - stwierdził wiceminister Kowalski.

Odpowiadając na apele posłów o zmianę porządku obrad i wprowadzenie wymienionych dodatkowych punktów Marszałek Witek stwierdziła, że formalnie nie można już zmienić przyjętego porządku obrad. Ale w najbliższym czasie odbędzie się specjalna debata w Sejmie dot. sytuacji na rynku zbóż.