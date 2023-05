Strajk rolników pod szczecińskim KOWR trwa już ponad 100 dni. Mimo kilku tur rozmów z ministerstwem i wprowadzenia zmian w ustawach rolnicy nadal nie są usatysfakcjonowani proponowanymi im rozwiązaniami. Jak przekonują nie mogę odpuścić, bo sprawa PRP Babinek jest jedną z pierwszych. W związku z kończącymi się terminami dzierżaw podobnych problemów może pojawić się więcej.

Przypomnijmy: rolnicy protestują przeciwko przedłużeniu francuskiemu Przedsiębiorstwu Rolno-Przemysłowemu Babinek dzierżawy na blisko 700 ha gruntów rolnych. Strajk pod KOWR-em trwa od końca lutego. Gospodarze są oburzeni niesprawiedliwym, ich zdaniem, obrotem dzierżawami. Ich wątpliwości dotyczą nie tylko zgodności wspomnianej umowy dzierżawy z prawem, lecz także faktu, że została ona zawarta na 20 lat, gdy polscy rolnicy mogą liczyć na co najwyżej 10 lat dzierżawy, zanim ziemia trafi na nowy przetarg. Problemem są również stawki, jakie płacą za dzierżawy zagraniczne podmioty – w stosunku do kosztów jakie ponoszą polscy rolnicy są one niemal dwa razy niższe.

Babinek to dopiero wierzchołek góry lodowej

Od czasu powołania na stanowisko ministra rolnictwa Roberta Telusa sprawa dzierżaw KOWR-u nabrała tempa. Doszło do zmian personalnych w szczecińskim oddziale, przywrócone zostało też poprzednio obowiązujące zarządzenie dotyczące czas obowiązywania dzierżaw dla podmiotów krajowych. Nadal jednak nie został rozwiązany podstawowy problem – umowa z PRP Babinek nadal obowiązuje.

Nie możemy zrezygnować z walki o nasze racje. Musimy patrzeć w przyszłość. PRP Babinek to dopiero wierzchołek góry lodowej. Zbliżamy się do momentu, w którym stopniowo wygasały będą kolejne dzierżawy dużych podmiotów. Jeśli teraz odpuścimy sytuacja jaka ma miejsce w przypadku francuskiej spółki będzie powielana na kolejne – mówi Adam Walterowicz, organizator protestu pod szczecińskim KOWR-em. – Mówimy o stekach tysięcy hektarów, które powinny trafić do polskich rolników.

Adam Walterowicz, organizator protestu pod szczecińskim KOWR-em, fot. MC

Rolnicy zawiadamiają prokuraturę

Złożone przez rolników zawiadomienie dotyczy nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, które doprowadziło do zaniechania przez oddział terenowy KOWR w Szczecinie żądania wydania nieruchomości (dotyczy PRP Babinek) niezwłocznie po zakończeniu umowy dzierżawy (31.10.2022r.) i zorganizowania przetargu publicznego na jej dzierżawę.

Drugim stawianym przez rolników zarzutem jest bezpodstawne przedłużenie umowy z PRP Babinek dla gruntów o powierzchni 701 ha bez ustalenia jej szczegółowych warunków.

Mister rolnictwa zobowiązał się na strajkach w Szczecinie, że rozwiąże problem związany z KOWR-em i z przedłużaniem umów, które mają wady prawne w ten sposób że by stosuje zapytanie do prokuratorii Generalnej co do zgodności zawartej umowy z przepisami prawa – mówi Władysław Serafin, prezes Krajowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. – My, jako związek krajowy i wojewódzki w Szczecinie ,przekazali ministrowi opinie niezależnej kancelarii prawnej, która jednoznacznie wskazuje na naruszenia. Minister postanowił, że on zrobi swoją ekspertyzę i skieruje do Prokuratorii Generalnej wniosek o wyrażenie opinii w sprawie umowy. Niezależnie od tego, my jako KZKiOR kierujemy do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez zastępcę dyrektora generalnego KOWR w Szczecinie Jarosława Staszaka. Mamy jednak świadomość, że decyzje te nie zostały podjęte jednoosobowo, a przy wsparciu centrali. W związku z czym zawiadomienie obejmuje także działania dyrektora oddziału terenowego KOWR Agnieszki Śpiewak i dyrektora generalnego KOWR Waldemara Humięckiego . To, że dyrektor generalny Humięcki nie złożył kontrasygnaty świadczy o tym, że ma pełną wiedzę o popełnionym nadużyciu, niegospodarności i przekroczeniu uprawnień przez podległych pracowników i nie wyciąga z tego konsekwencji – dodaje Serafin.

Protest zostanie zaostrzony

Protestujący są pewni, że podpisane dokumenty nie mają mocy prawnej, a tym samym dzierżawa powinna zostać rozwiązana.

Przedstawiliśmy ministrowi niezależną opinię prawną – mówi Walterowicz. – Wybierając kancelarię zastrzegliśmy, że oczekujemy rzetelnej opinii, bez względu na to czy będzie ona dla nas korzystna, czy nie . Okazuje się, że zawarta umowa ma wiele wad i istnieją przesłanki do jej zerwania. Rząd jednak nie przyjmuje tego do wiadomości – dodaje. – Twierdzą, że wszystko jest w porządku, chociaż już kolejne aneksy dzierżawy podpisywane były niezgodnie z prawem.

Od lewej: Adam Walterowicz, Władysław Serafin, Paweł Toporek

Koordynujący protest rolnicy zostali zaproszeni do ministerstwa, gdzie mogli zapoznać się z dokumentami dotyczącymi sprawy. Niestety nie mogli zobaczyć wniosku, który został skierowany do prokuratorii.

Z mocy prawa to jest jakieś totalne nieporozumienie. Ośmieszenie państwa polskiego, bo jeżeli się zawiadamia prokuraturę to znaczy, że stwierdza się nieprawidłowość w działanie – podkreśla Serafin. - Dlaczego nie wyciąga się zatem konsekwencji tylko przeciąga się to w czasie licząc, że przez miesiące rolnicy się wykrwawią i zejdą z blokady?

Rolnicy jasno zapowiadają, że sprawy zaszły za daleko i z blokady szczecińskiego KOWR – u nie zejdą.