Kampania wyborcza jest już na finiszu, ale im bliżej końca tym bardziej przybiera na tempie i brutalności

Ofiarą hejtu w sieci regularnie pada Michał Kołodziejczak, lider Agrounii. Jednak ostatnie doniesienia, którymi dzieli się z internautami budzą niepokój. Wiadomości, które rolnik dostaje na swoją skrzynkę budzą realny niepokój. Czy tak ma wyglądać kampania wyborcza?

Dziś dostałem kolejną serię pogróżek. W każdej wiadomości jest napisane wprost: wycofaj się z wyborów. Kilka wiadomości o rożnej treści, ale z podobnym przesłanie wysłane w odstępie kilku minut z różnych kont. Co jeszcze wydarzy się do 15 października? – napisał na swoim Twitterze Michał Kołodziejczak publikując jednocześnie wiadomość, którą otrzymał w ostatnich dniach od anonimowego użytkownika.

W komentarzach pod postem Kołodziejczaka również wylewa się hejt, choć całe mnóstwo jest także głosów rozsądku.

Mam nadzieję że zostało to zgłoszone na policję. Nie lubię Pana. Ale takie pogróżki powinny być ścigane! – komentuje jeden z internautów.

Policja ostrzega: w sieci nie jesteś anonimowy

Brutalizacja walki wyborczej jest widoczna gołym okiem. Ludziom wydaje się, że w internecie stają się anonimowi i mogą mówić co ślina im na język przyniesie. Czy aby na pewno?

Hejt jest pojęciem bardzo szerokim i nie znajdziemy tego określenia w kodeksie karnym, jednak czyny takie jak zniesławienie, znieważenie, uporczywe nękanie czy groźby karalne już mogą przysporzyć wielu kłopotów z prawem – pisze na swojej stronie mysłowicka policja. - Hejt to przede wszystkim agresywne i nienawistne komentarze. Wyzwiska, przekleństwa, obelgi i "życzenia" utraty zdrowia a nawet śmierci, wypisywane na internetowych forach, mają swoje granice. Tą granicą są znamiona czynu zabronionego. Ściganie większości z nich następuje na wniosek pokrzywdzonego - oznacza to, że sprawa wymaga wniesienia prywatnego aktu oskarżenia. Warto jest to robić, by nie dawać hejterom poczucia bezkarności.

Kołodziejczak podkreśla, że sytuacje o których mówią powtarzają się regularnie i wraz ze zbliżającą się datą wyborów przybierają na intensywności.

Dostaję różne groźby, szantaże, był ostatnio niepokojący telefon do moich bliskich, domowników i chęć wyłudzenia 50 tys. zł. Ktoś obserwuje mój dom i to się niebezpiecznie zbiega z końcem kampanii. Grożono mi śmiercią, dostaję pogróżki w stylu: „trzeba cię zabić”, „trzeba cię wrzucić do worka i kamienie wrzucić do rzeki”, „twoje miejsce jest dwa metry pod ziemią”. To są skandaliczne rzeczy – mówi Kołodziejczak.

Lider Agrounii przekonuje, że groźby nie robią na nim większego wrażenia i w żaden sposób nie zamierza zejść z obranej drogi.

Dynamika tej kampanii coraz bardziej mi się podoba. Słyszę, że niektórym brakuje siły, a ja z każdym dniem mam coraz większą wolę walki! Przed nami ostatnie, według mnie decydujące dni. Niemal codziennie dostaję informacje, które mają mnie zniechęcić i spowodować u mnie strach. Straszą opublikowaniem zawartości mojego telefonu, publikowaniem materiałów z mojego życia prywatnego, chcą, dzwonią i mówią żeby zostawiać im pieniądze w koszu na śmieci bo inaczej stanie się coś złego. Co będzie następne? Mówię jasno: nie zatrzymanie mnie, idziemy po zwycięstwo, ja to wiem!

Internetowy hejt to nie wszystko - w kampanii dochodzi też do ataków fizycznych

Przypadków ataków na kandydatów do parlamentu jest znacznie więcej. Ataki w internecie idą w setki tysięcy. Niestety zdarzają się też sytuacje, w których na pogróżkach się nie kończy.

Pod koniec września media obiegła informacja, że Borys Budka, który jest szefem Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, został napadnięty w Galerii Katowickiej w Katowicach. Kilka dni później na targu w Opolu Lubelskim zaatakowana została posłanka platformy Obywatelskiej. Nieznany mężczyzna zaczął nia potrząsać krzycząc, że „takich jak wy trzeba wybić”.

Agresja nie omija też kandydatów partii rządzącej. Niedawno poseł PiS-u został potrącony samochodem przez działacza KOD-u.

Z hejtem mierzą się wszyscy politycy - im wyraźniejsi, tym hejt jest większy

Morze hejtu wylewa się także choćby na posła Janusza Kowalskiego. Poseł, choć jest osobą wyrazistą i często kontrowersyjną na co dzień musi mierzyć się z tysiącami obelg kierowanymi pod jego adresem często z anonimowych kont. Przez kilka minut usiłowałam przebrnąć przez komentarze, żeby pokazać Wam przykłady. Niestety większość z nich nie nadaje się publikacji. Tym bardziej zastanawia skąd w ich autorach tyle odwagi, by często pod swoim imieniem i nazwiskiem grozić i obrażać?

Nerwy puszczają nie tylko wyborcom, ale też samym kandydatom. I tu wracamy do posła Kowalskiego, który w ostatnim tygodniu miał okazję brać udział w debacie w Radiu Opole. Dyskusja była bardzo emocjonująca. Do tego stopnia, że wyprowadzony z równowagi adwersarz Kowalskiego rzucił w jego stronę stekiem niewybrednych wyzwisk.

Pół biedy, gdyby później przyszła refleksja. Niestety tej nie było, o czym świadczą umieszczone po całej awanturze wpisy na Twitterze.

Przykłady można mnożyć. Niestety, w sieci, i coraz częściej poza nią nietrudno znaleźć przykłady szeroko pojmowanego hejtu.

Polacy widzą, że kampania jest brutalna

We wrześniowym sondaży Ibris Polacy stwierdzili, że tegoroczna kampania wyborcza jest bardziej brutalna niż poprzednia. Takie zdanie ma aż 64,2 % respondentów. Kto ponosi za to winę?

Aż 57,6% badanych, którzy uważają, że tegoroczna kampania jest brutalniejsza niż poprzednie, wskazuje na Prawo i Sprawiedliwość jako głównego sprawcę tej sytuacji. Na Koalicję Obywatelską wskazuje 42% badanych. 15,5%. respondentów uważa, że winna jest Konfederacja. 7,9 proc. ankietowanych twierdzi, że za brutalizację kampanii odpowiadają wszystkie partie.

Co grozi za internetowe pogróżki?

Na apele o złagodzenie nastrojów jest chyba za późno. Kampania toczy się rozmachem kuli śnieżnej i z dnia na dzień przybiera na intensywności. Dla ostudzenia nastrojów, przynajmniej tych w internecie, policja przypomina, że siedząc za monitorem komputera nie jesteśmy bezkarni, a autorów wpisów i wiadomości łatwo namierzyć.

Artykuł 190 Kodeksu Karnego - Groźba karalna

§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Artykuł 190a Kodeksu Karnego - Stalking

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Artykuł 207 Kodeksu Karnego - Znęcanie się

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1–2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Artykuł 212 Kodeksu Karnego - Zniesławienie

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Artykuł 216 Kodeksu Karnego - Znieważanie osoby

§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.