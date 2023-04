– Dziś podzieliło się polską wieś, podzieliło się polskie i ukraińskie rolnictwo. Dlaczego my musimy dziś walczyć z Ukraińcami o cenę w bratobójczej wojnie. Przecież to zboże powinno wyjechać, a nie zalegać tutaj, my nie wiem co się z nim stanie w żniwa – tłumaczy Wiesław Gryn Donaldowi Tuskowi.