Hałas: Ustawa miała przejść w jeden dzień, minister nie widział jej na oczy

Teresa Hałas przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność”, posłanka zawieszona w prawach członka PiS za głosowanie przeciwko „piątce dla zwierząt” mówiła dzisiaj do rolników, protestujących pod Pałacem Prezydenckim - za rok skończymy 40 lat. Kochani, ja jestem starym działaczem i mój PESEL też nie jest już młody, i nie będzie mi nikt prostował kręgosłupa. Wiedziałam, jak mam się zachować w tym momencie, bo jeszcze pamiętam jak mój ojciec siedział w więzieniu za to, że zabił cielaka i dał dzieciom za komuny. I jeszcze pamiętam inne opowieści naszych działaczy, których też już wielu nie ma, a którzy nas wtedy, w latach 80-tych szkolili i tłumaczyli jak poprowadzić do wolności i godności człowieka. My dzisiaj walczymy o godność wsi polskiej. To jest wielkie słowo i wielkie wyzwanie. Od nas zależy czy potrafimy to unieść na naszych chłopskich rękach.

W swojej wypowiedzi odniosła się również do trybu procedowania nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. - Ja również zawiodłam się na tych zachowaniach naszych przywódców, gorzej jak państwo, bo sami państwo to wszystko rozumiecie. Gdzie nie było dialogu, gdzie ustawa miała przejść w jeden dzień, gdzie minister rolnictwa nie widział jej na oczy i został zawieszony razem z nami wszystkimi. Chciałabym, żebyśmy wszyscy pamiętali, że to też nasi działacze z Solidarności Rolników Indywidualnych bronili i bronią polskiej ziemi. Dlatego ja tutaj z Wami wszystkimi tutaj jestem, bo pomimo tego, że jestem posłem z Prawa i Sprawiedliwości, którym się bywa, to człowiekiem należy zostać do końca.