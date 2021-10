Henryk Kowalczyk już 3 listopada na konferencji "Farmera"

Henryk Kowalczyk, wicepremier oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie prelegentem najbliższej konferencji „Farmera”, która odbędzie się już 3 listopada w Warszawie. W trakcie spotkania nie zabraknie omówienia zagadnień i narzędzi przyszłej WPR, aktualnych tematów jak opłacalność produkcji rolniczej w tym dostępność i drożejące środki do produkcji rolnej, zwalczania ASF, czy zagadnień z zakresu rolnictwa precyzyjnego.

Kilka miesięcy temu Europa porozumiała się co do gruntownej reformy europejskiego rolnictwa. Nowa polityka rolna ma być przede wszystkim bardziej zrównoważona, kładzie nacisk nie tylko na cele klimatyczne i ochronę środowiska, ale i na podnoszenie konkurencyjności gospodarstw, czy też wsparcie rozwoju obszarów wiejskich. O tym, jak mogą wyglądać przyszłe narzędzia finansowe, które niesie ze sobą reforma WPR będziemy rozmawiać już 3 listopada w Warszawie, podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Nowe strategie Komisji Europejskiej są ambitne, i mimo tego, że polskie rolnictwo częściowo już dziś wpisuje się w te założenie, to nadal pozostają wątpliwości, co do utrzymania stabilności produkcji i bezpieczeństwa żywnościowego na poziomie całej UE.

Krajowi eksperci i naukowcy podkreślali dotychczas, że bez silnego finansowego wsparcie, skierowanego chociażby w szerokie wdrażanie nowych technologii i innowacji w krajowych gospodarstwach, ta zielona rewolucja może się nie udać. Dlatego, w trakcie spotkania będziemy rozmawiać o tym jak wykorzystać nowe działania WPR, realizować cele klimatyczne UE, bez dodatkowego obciążania gospodarstw, które dzisiaj i tak borykają się z rosnącymi kosztami produkcji rolnej.

O wyzwaniach stojących przed polskim rolnictwem, a także swoich strategicznych planach do realizacji w resorcie rolnictwa, będzie mówił, niedawno powołany na to stanowisko Henryk Kowalczyk, który weźmie czynny udział w części inauguracyjnej wydarzenia.

Bądźcie z nami tego dnia w Warszawie lub na łączach online!

Udział jest bezpłatny, konieczna jest wcześniejsza rejestracja.