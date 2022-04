Historyczny rekord farmer.pl

Portal farmer.pl w marcu odnotował historyczny rekord i umocnił swoją pozycję jako numer jeden wśród portali branżowych. Naszą stronę odwiedziło ponad 1,8 mln unikalnych użytkowników, czyli o 84,6 proc. więcej niż w tym samym okresie 2020 r. Zanotowaliśmy też imponującą liczbę odsłon – 7,8 mln. Dziękujemy, że jesteście z nami!

Rok 2022 nie zaczął się pomyślnie dla polskiego rolnictwa: inwazja Rosji na Ukrainę, szybujące w górę ceny nawozów i środków produkcji, wzrost cen benzyny, inflacja, susza na przednówku to problemy, które spędzają sen z powiek producentom rolnym. Niepewność to w ostatnich miesiącach stan permanentny. Do tego dochodzi oczekiwanie na przyjęcie Krajowego Planu Strategicznego i szykowane dopłaty do nawozów, których zatwierdzenie jest odkładane o kolejne tygodnie. Producenci z sektora zwierzęcego także czują rosnący niepokój wobec widma niedoboru pasz.

W odniesieniu do bieżącej sytuacji politycznej i w obliczu dezinformacji redakcja farmer.pl jeszcze mocniej stawia na sprawdzone publikacje oraz wyczerpujące artykuły poradnikowe z dziedziny agrotechniki, produkcji zwierzęcej i techniki rolniczej. Codziennie zamieszczamy na naszej stronie szereg raportów, porad, analiz rynkowych i najważniejszych wiadomości z dziedziny finansów i prawa. Wiemy, że liczy się szybki i wiarygodny przekaz, dlatego każdego dnia podejmujemy aktualną tematykę, piszemy o sprawach z pola i z rynków; z polskiego i światowego "podwórka". Wszystko po to, by Czytelnik uzyskał pełny obraz problemów i prognoz, ułatwiających prowadzenie gospodarstwa.

Wobec działań wojennych za wschodnią granicą nie pozostajemy obojętni. Przygotowaliśmy serwis specjalny Atak Rosji na Ukrainę, w którym zbieramy wszystkie wiadomości związane z przebiegiem wojny i oddziaływaniem krwawych wydarzeń na światową gospodarkę, w tym na rynek zbóż, dostawy surowców, ceny żywności i środków produkcji. Wobec nowej rzeczywistości, w jakiej znajduje się obecnie cały świat, chcemy, by rolnik otrzymywał pełny obraz zmieniającej się rzeczywistości. Branża rolnicza to kluczowy i strategiczny dział gospodarki, zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Oczy opinii publicznej skierowane są na tę branżę. Każdy z nas jako konsument, już odczuwa skutki pandemii, a galopująca inflacja i wojna na Ukrainie, napędzają dalszy wzrost cen.

Jeszcze raz dziękujemy, że w tak trudnym czasie jesteście z nami. Doceniamy to i wiemy, że Wasze zaufanie, to dla nas ogromne zobowiązanie. Nie spoczywamy na laurach i działamy dalej!