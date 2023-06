Hiszpania: Mleczarnie chcą zniesienia zakazu stosowania cen skupu poniżej kosztów produkcji. Farmerzy protestują

Hiszpańscy farmerzy nie chcą sprzedawać mleka poniżej kosztów produkcji, Foto: pixabay/Ehrecke

Hiszpańskie stowarzyszenie mleczarskie FENIL wniosło do Sądu Najwyższego pozew o zniesienie ustawowego zakazu stosowania ceny mleka, niepokrywającej kosztów produkcji. To wprawiło we wściekłość farmerów produkujących mleko.

Zakaz o którym mowa, został wprowadzony w Hiszpanii nowelizacją ustawy o łańcuchu żywnościowym na początku 2020 r. i dotyczy każdego ogniwa łańcucha produkcyjnego. FENIL uzasadnił swój pozew stwierdzeniem, że zakaz ustalania ceny poniżej kosztów produkcji jest sprzeczny ze wspólną organizacją rynku unijnego dla sektora mlecznego. Mleczarnie twierdzą również, że zakaz szkodzi także rolnikom, bo w okresach nadprodukcji mleka będą pozbawieni możliwości zbytu surowca. FENIL uważa, że mleczarnie powinny móc negocjować cenę z dostawcami. Czytaj więcej Austria: Rolnicy żądają ponownej oceny wpływu hodowli bydła na klimat. Zła była metoda obliczeń Nikczemny pozew Związek hiszpańskich rolników UPA nazwał pozew organizacji mleczarskiej „nikczemnym” i opowiada się za utrzymaniem obecnego zakazu. Związkowcy złożyli do Sądu Najwyższego sprzeciw i załączyli własną ekspertyzę. Farmerzy dowodzą, że chociaż hiszpańskie krowy nie są w stanie sama pokryć krajowego popytu na mleko, rodzimi producenci borykają się z kryzysem rentowności. Doprowadził on w ostatnich latach do zamknięcia tysięcy farm mlecznych. Rolnicy ubolewają też, że zakaz narzucania cen poniżej kosztów produkcji nie jest skutecznie egzekwowany. To właśnie było powodem niedawnych protestów rolniczych w południowej Hiszpanii, w czasie których ulicami płynęło wylewane przez farmerów mleko. W ten sposób hodowcy demonstrowali przeciw dyktatowi cenowemu mleczarni, który spycha ich gospodarstwa na skraj bankructwa. Czytaj więcej Spadek produkcji mleka może ustabilizować jego ceny Czytaj więcej Hodowcy bydła mięsnego apelują o zmiany w ekoschemacie Dobrostan

