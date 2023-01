Od początku grudnia w ramach cyklu artykułów historycznych na długie zimowe wieczory, przyglądamy się cenom maszyn rolniczych oferowanych w Polsce na przełomie lat 70. i 80. Tym razem, dzięki pomocy Głównego Urzędu Statystycznego, sprawdzamy ceny skupu płodów rolnych. Ile kosztowały w PRL zboża, żywiec i mleko? Ile ton pszenicy trzeba było sprzedać, by kupić Ursusa C360?

Cykl dotyczący cen maszyn rolniczych epoki PRL cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W komentarzach niemal od początku pojawiały się jednak sugestie, by ceny maszyn odnosić nie do samochodów czy produktów spożywczych, a do zarobków ówczesnych rolników. Początkowo nie dysponowaliśmy odpowiednimi wiarygodnymi danymi odnośnie cen skupu, ale na naszą prośbę odpowiedział GUS, przesyłając skany roczników statystycznych z lat 1970-1985. Uzyskane w ten sposób dane zestawimy z cenami zaprezentowanych wcześniej maszyn rolniczych.

Ceny skupu płodów rolnych 1977 r.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, pszenica w 1977 r. była skupowana średnio po 5200 zł/t, żyto po około 4350 zł/t, jęczmień odpowiednio 4900 zł/t, a owies około 4100 zł/t. Ziemniaki sprzedawało się wówczas za średnio 2250 zł/t, a buraki cukrowe 1100 zł/t.

W 1977 roku tuczniki kosztowały średnio 41,10 zł/kg, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Żywiec wołowy skupowany był średnio po 27,30 zł/kg, cielęcy około 33,70 zł/kg, a wieprzowy średnio 41,10 zł/kg. Średnia cena skupu mleka w 1977 roku wynosiła około 5,13 zł/l, a jaj kurzych 2,57 zł/szt.

Ceny skupu płodów rolnych 1978 r.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, pszenica w 1978 r. była skupowana średnio po 5050 zł/t, żyto po około 4250 zł/t, jęczmień odpowiednio 5250 zł/t, a owies około 3850 zł/t. Ziemniaki sprzedawało się wówczas za średnio 2500 zł/t, a buraki cukrowe 1100 zł/t, podobnie jak rok wcześniej.

Żywiec wołowy skupowany był średnio po 29,50 zł/kg, cielęcy około 35,40 zł/kg, a wieprzowy średnio 42,70 zł/kg. Średnia cena skupu mleka w 1978 roku wynosiła około 5,31 zł/l, a jaj kurzych 2,57 zł/szt., podobnie jak rok wcześniej.

Ceny skupu płodów rolnych 1979 r.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, pszenica w 1979 r. była skupowana średnio po 5200 zł/t, żyto po około 4350 zł/t, jęczmień odpowiednio 5650 zł/t, a owies około 3850 zł/t, podobnie jak rok wcześniej. Ziemniaki sprzedawało się wówczas za średnio 2450 zł/t, a buraki cukrowe 1150 zł/t.

W 1979 roku ziemniaki sprzedawało się za 2450 zł/t, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Żywiec wołowy skupowany był średnio po 31,30 zł/kg, cielęcy około 36,30 zł/kg, a wieprzowy średnio 44,90 zł/kg. Średnia cena skupu mleka w 1979 roku wynosiła około 5,75 zł/l, a jaj kurzych 2,76 zł/szt.

Ceny maszyn rolniczych 1979 r.

Jeśli chodzi o ceny maszyn rolniczych, które były w tym czasie w sprzedaży, dane pochodzą z „Informatora Agromy”. W 1979 roku można było kupić przykładowo Ursusa C330 za 145 tysięcy złotych, Ursusa C360 za 200 tys. zł czy Ursusa C385 za 350 tysięcy złotych. Bizon Z056 kosztował wówczas 750 tysięcy złotych.

Ursus C360 był więc warty w przeliczeniu niecałe 40 ton pszenicy. Należy mieć jednak świadomość, że w tamtych czasach osiągało się znacznie mniejsze wydajności, a to oznacza, że taką ilość zboża uzyskiwało się ze znacznie większego areału niż dziś. Średni plon pszenicy w 1979 roku wynosił około 3 t/ha, a w doświadczalnictwie uzyskiwało się wówczas 4-4,5 t/ha. Osobną kwestią pozostaje natomiast dostępność maszyn dla rolników indywidualnych.

Spośród maszyn zaczepianych do ciągników, w Agromie można było znaleźć przykładowo pług 2-skibowy za 9 tys. zł. zł, 3-skibowy za 15 tys. zł czy siewnik Poznaniak za 20,5 tysięcy złotych. W ofercie nadal pozostawało dużo maszyn konnych, między innymi pług 1-skibowy za 700 złotych, pług 2 skibowy ramowy za 2000 zł, kultywator sprężynowy również za 2000 zł, siewnik Góral za 5,2 tys. zł czy większy Kaszub za 5,8 tys. złotych.