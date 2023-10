Zawarcie współpracy Agrounii z Koalicją Obywatelską przysporzyło jej liderowi, Michałowi Kołodziejczakowi, wielu wrogów. Na rolnika wylała się fala hejtu. Ostatecznie Agrounia uzyskała w wyborach tylko jeden mandat.

Po wielu politycznych romansach – najpierw z ugrupowaniem Razem, potem z Markiem Materkiem, prezydentem Starachowic i Samoobroną, Agrounia próbowała samodzielnie stworzyć listy we wszystkich okręgach. Jak donosili działacze pojawił się jednak spory problem z zebraniem podpisów. To pchnęło Michała Kołodziejczaka do zawarcia sojuszu z Koalicją Obywatelską, na której listach działacze Agrounii dostali siedem miejsc. W większości były to miejsca na końcu list. Jedyne miejsce w czołówce dostał Michał Kołodziejczak, który został wystawiony z okręgu 37 jako jedynka.

Dzisiaj, kiedy znamy już wszystkie wyniki, powiedzieć można, że mandat udało się zdobyć jedynie Kołodziejczakowi.

Startujący z pierwszego miejsca lider Agrounii uzyskał 44 062 ze 100 580 głosów, które zdobyła lista i zajął pierwsze miejsce uzyskując tym samym mandat.

Jakie wyniki uzyskali kandydaci Agrounii?

Okręg, z którego startował, obejmuje powiaty: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, średzki, śremski, turecki i wrzesiński oraz miasto Konin.

Kolejnym kandydatem Agrounii na listach Koalicji Obywatelskiej był Jarosław Miściur, który startował z okręgu 6 obejmującego powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki, a także miasto Lublin.

Lista Koalicji Obywatelskiej zdobyła w tym regionie 131 712 głosów, a sam Miściur 1327 zajmując tym samym 14 miejsce.

Startująca z okręgu wyborczego nr 18 Ewa Szydłowska zdobyła 1200 z 100 902 głosów oddanych na listę KO i zajęła 9 miejsce.

Okręg wyborczy nr 18 obejmuje powiaty: garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski, a także miasta na prawach powiatu – Siedlce i Ostrołękę.

Wszyscy w połowie stawki

Kolejną kandydatką Agrounii była Evelina Visnevska, która wystawiona została z ostatniego miejsca w okręgu wyborczym nr 5. Działaczka zdobyła 883 głosy z 158 719, które zdobyła lista i zajęła tym samym 16 miejsce.

Okręg wyborczy nr 5 obejmuje powiaty: aleksandrowski, chełmiński, golubińsko – dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, toruński, wąbrzeski, włocławski, a także miasta na prawach powiatu – Grudziądz, Toruń i Włocławek.

Drugim, po Jarosławie Miściurze, kandydatem wystawionym na listach był Rafał Kargol, który zdobył 938 głosów z 79 501, które przypadły na cała listę. Zajął 11 miejsce.

Okręg wyborczy nr 7 obejmuje powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski, a także miasta Biała Podlaska, Chełm i Zamość.

Jedną z bardziej rozpoznawalnych kandydatek Agrounii jest Natalia Żyto, która starowała z okręgu 41. Zdobyła ona 2357 głosów z 222 427 oddanych na listę i zajęła 13 miejsce.

Okręg wyborczy nr 41 obejmuje powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, łobeski, a także miasto szczecin i Świnoujście.

W okręgu 23 startował Błażej Bieniasz. Wystawiony na 4 miejscu kandydat zdobył 1631 głosów z 119 259, które oddano na listę i zajął 8 miejsce.

Okręg wyborczy nr 23 obejmuje powiaty dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko – sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski, a także miasta Rzeszów i Tarnobrzeg.

Paweł Drabik startujący z okręgu numer 15 uzyskał 1173 głosy z 68 690 i zajął 7 miejsce na liście. Okręg wyborczy nr 15 obejmuje powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, wielicki i miasto Tarnów.