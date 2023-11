Rok 2023 przyniósł wiele zmian w zakresie emerytur rolniczych. Przypominamy jak zmieniło się świadczenie i na jakie stawki można liczyć w najbliższym roku.

Pierwszą, kluczową, zmianą w zakresie emerytur rolniczych jest zmiana jej wysokości. Do niedawna wysokość świadczenia ustalona była na poziomie 75% wartości minimalnej emerytury wypłacanej z ZUS-u. Obecnie stawka ta została podniesiona do 90%.

Emerytura podstawowa wyższa o 345 zł

W praktyce oznacza to, że podstawowa emerytura rolnicza wynosi w tym momencie 1429,60 zł (1215, 30 na rękę) i jest wyższa od emerytury wyliczanej na poprzednich zasadach o 345,02 zł.

Emerytura rolnicza jest uzależniona od dwóch czynników głównych: emerytury podstawowej oraz indywidualnego wskaźnika wymiaru, który jest wyliczany na podstawie historii zawodowej i opłacanych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Ile zatem fizycznie dostanie do ręki rolnik emeryt? To należy policzyć według poniższych zasad.

Emerytura rolnicza, renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rolnicza szkoleniowa składa się z części składkowej i części uzupełniającej. Suma obu części stanowi pełną wysokość emerytury/renty. Dla każdej z tych części ustala się wskaźnik wymiaru.

Część składkowa

Część składkową ustala się, przyjmując po 1% emerytury podstawowej (1.429,60 zł od 1.03.2023 r. do 29.02.2024 r.) za każdy rok podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Do liczby tych lat dolicza się m.in. liczbę lat:

podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie od dnia 1 stycznia 1983 r. do dnia 31 grudnia 1990 r. – po 1% emerytury podstawowej za każdy rok (więcej niż 1% w przypadku opłacenia rocznej składki wyższej niż 120% przeciętnej emerytury podstawowej w danym roku),

prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie w okresie od dnia 1 lipca 1977 r. do dnia 31 grudnia 1982 r., za który była opłacana składka na Fundusz Emerytalny Rolników – po 1% emerytury podstawowej za każdy rok,

prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim – bez podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu – po ukończeniu 16 roku życia, przypadających przed dniem 1 lipca 1977 r., jednak nie wcześniej niż 25 lat przed spełnieniem warunków nabycia prawa do emerytury rolniczej lub renty rolniczej – po 0,5% emerytury podstawowej za każdy rok (praktycznie ten przepis jest martwy od 1 lipca 2002 r.),

podlegania innemu ubezpieczeniu (o ile z tego tytułu ubezpieczonemu nie przyznano emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów), które przelicza się w wymiarze półtorakrotnym.

Okresów, o których mowa w pkt 4, nie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości emerytury rolniczej osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. (zmiana wprowadzona ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych).

Wyjątek stanowi okres odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim, który dolicza się po 1% emerytury podstawowej za każdy rok.

Część uzupełniająca

Część uzupełniająca wynosi 95% emerytury podstawowej, jeżeli liczba lat przyjęta do ustalenia części składkowej jest mniejsza od 20. Za każdy pełny rok powyżej 20 lat przyjęty do części składkowej obniża się część uzupełniającą o 0,5% emerytury podstawowej.

Część uzupełniająca nie może wynosić mniej niż 85% emerytury podstawowej, a suma części składkowej i części uzupełniającej nie może być niższa od emerytury podstawowej.

Wyjątek stanowiła sytuacja, gdy rolnik nabywał prawo do emerytury rolniczej tzw. „wcześniejszej”. Wtedy część uzupełniającą zmniejszano o 5% emerytury podstawowej za każdy pełny rok dzielący uprawnionego od powszechnego wieku emerytalnego. Następnie tak ustalona część uzupełniająca jest zwiększana o 5% emerytury podstawowej po upływie każdego pełnego roku dzielącego uprawnionego od wieku emerytalnego.

Kolejne zmiany w systemie emerytur rolniczych dotyczą tzw. dwuzawodowców, czyli osób, które poza ubezpieczeniem w KRUS prowadziły inną działalność z której odprowadzali składki. Tacy rolnicy mogą liczyć na dodatek do swojej emerytury, który wynosi 0,5% emerytury podstawowej za każdy pełny rok płacenia składek dodatkowych.

Dodatki do emerytur

W ramach przyznanego świadczenia emerytalnego rolnicy mogą liczyć także na dodatki.

Od 1 marca 2023 roku, podniesione zostały kwoty dodatków oraz świadczeń przyznawanych w ramach emerytur i rent:

Dodatek pielęgnacyjny: 294 zł i 39 gr.

Dodatek przysługujący inwalidom wojennym uznawanym za całkowicie niezdolnych do pracy i do samodzielnego utrzymania: 441 zł i 59 gr.

Dodatek kombatancki: 294 zł i 39 gr.

Dodatek za tajne nauczanie: 294 zł i 39 gr.

Ryczałt energetyczny: 255 zł i 17 gr.

Dodatek kompensacyjny: 44 zł i 16 gr.

Dodatek dla sierot zupełnych: 553 zł i 30 gr.

Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników: 294 zł i 39 gr.

Świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR: maksymalnie 294 zł i 39 gr.

Dodatek pieniężny dla inwalidów wojennych: 1 127 zł i 12 gr.

W ramach świadczeń dodatkowych rolnicy – emeryci mogą liczyć także na 13 i 14 emeryturę.

Świadczenie to przysługuje osobom spełniającym kryteria dotyczące różnych świadczeń, takich jak emerytura rolnicza, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, okresowa emerytura rolnicza czy rodzicielskie świadczenie uzupełniające do limitu 5 500 zł.

Czternasta emerytura w 2023 roku wynosi:

2.650,00 zł brutto – 2202,50 zł netto, jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych nie przekracza kwoty 2.900 zł,

2.650,00 zł pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych, a kwotą

2.900 zł – jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych przekracza 2.900 zł.

Ile wyniesie emerytura rolnicza KRUS w 2024 r?

W roku 2024 zaplanowana została kolejna waloryzacja, która będzie miała realny wpływ na wysokość świadczeń emerytalnych. Wskaźnik waloryzacji może wynieść nawet 12,3%, co zobaczą, że najniższa emerytura rolnicza wyniesie 1783,82 zł brutto, co przelicza się na 1623,28 zł netto.

Źródło: KRUS