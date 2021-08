IMGW-PIB: Druga połowa żniw niezbyt optymistyczna pogodowo dla rolników

Ekspertki z Zakładu Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB przygotowały specjalnie dla żniwujących czytelników Farmera analizę pogody na końcówkę żniw, w oparciu o modele meteorologiczne. Wyniki modeli pogodowych nie są weryfikowane przez synoptyków i mogą być obarczone błedem.

W ostatnim artykule Jaka prognoza pogody na końcówkę żniw? podaliśmy szczegółową prognozę pogodę na ten tydzień (do 8 sierpnia br.), którą przygotował Michała Ogrodnika, synoptyk IMGW-PIB.

Prognozę pogody z modelu WRF-GFS opisały Weronika Wrońska i Karina Kózka z Zakładu Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB.

Dokonały one dodatkowych przeliczeń modeli meteorologicznych (w uzupełnieniu wykorzystano wyniki obliczeń modelu WRF-GFS).

Jak podkreślają eksperci IMGW-PIB - wyniki modeli pogodowych nie są weryfikowane przez synoptyków i mogą być obarczone błędem, jednakże może to stanowić ciekawe urozmaicenie materiału.

Jakiej pogody możemy spodziewać się na finiszu żniw?

Jak podkreślają Weronika Wrońska i Karina Kózka z Zakładu Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB:

"Wyniki modeli na najbliższe dni, dla żniwujących, mogą nie należeć do zbyt optymistycznych. Pierwsza połowa sierpnia w dalszym ciągu charakteryzować się będzie dużą zmiennością pogody. Dni słoneczne i ciepłe przeplatać się będą z deszczowymi i chłodniejszymi. Możliwe też będą burze, którym często towarzyszą gwałtowne porywy wiatru i opady o wysokim natężeniu w krótkim czasie.

Według modelu WRF-GFS w pierwszym tygodniu sierpnia burze mogą wystąpić miejscami, przede wszystkim między 4 a 6 sierpnia. Najgwałtowniejsze burze wystąpią na południu i południowym wschodzie kraju.

W drugim tygodniu sierpnia intensywne opady deszczu, które swoim zasięgiem obejmą większą część Polski, prognozowane są na weekend (13-15.08). Maksymalna temperatura powietrza w ciągu dnia, w pierwszym tygodniu sierpnia będzie wynosiła na ogół od 20 do 30°C. Lokalnie na terenach górskich i podgórskich obserwowana może być nieco niższa temperatura.

Koniec tygodnia będzie cieplejszy zwłaszcza na wschodzie i południowym wschodzie kraju, co wiąże się z możliwością wystąpienia wspomnianych już burz na tym obszarze. W nocy dla większości Polski model prognozuje temperaturę w zakresie od 8°C do 16°C. Lokalnie w górach możliwa jest temperatura ok. 4°C.

W drugim tygodniu sierpnia w ciągu dnia możemy spodziewać się wyższej temperatury powietrza, nawet do 34°C. Najcieplejsza będzie znów wschodnia i południowo wschodnia część naszego kraju, na zachodzie z reguły maksymalna temperatura będzie wynosiła od 20°C do 28°C.

Według modelu WRF-GFS w ciągu dnia obserwowany będzie na ogół słaby wiatr (średnie prędkości to 4-8 m/s), natomiast noce będą przeważnie bezwietrzne."

