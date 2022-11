Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w najbliższym tygodniu Polska będzie podzielona na zimowy wschód i częściowo centrum oraz jesienny zachód. Na wschodzie padał będzie śnieg i deszcz ze śniegiem, na zachodzie deszcz lub mżawka. Początek nowego tygodnia może przynieść więcej przejaśnień, a opady powrócą we wtorek. Nocami na wschodzie i w centrum mróz do -5°C, a na zachodzie temperatura minimalna od 1°C do 4°C.

Najbliższe dni będą chłodne, z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Sytuacja hydrologiczna pozostanie dość stabilna. Bardziej dynamiczny rozwój sytuacji może mieć miejsce w górach, gdzie w piątek prognozowane są opady deszczu i śniegu, co może przełożyć się na lokalne wzrosty stanów wody. Na Wybrzeżu będą obserwowane większe wahania poziomu morza, z uwagi na porywisty wiatr.

Piątek 25. listopada

W piątek w całym kraju pochmurno, większe przejaśnienia tylko na zachodzie. We wschodniej połowie kraju opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, słaby deszcz tylko na zachodzie. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, głównie na zachodzie i północy. Temperatura maksymalna od -1°C na wschodzie, około 0°C w centrum do 7°C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, zmienny, tylko na zachodzie południowy i południowo-wschodni.

Sobota 26. listopada

W sobotę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem lub śnieg. Przed południem miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od -1°C, 0°C na wschodzie, około 1°C w centrum do 6°C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, zmienny, z przewagą północno-zachodniego.

Niedziela 27. Listopada

W niedzielę w dalszym ciągu przewaga zachmurzenia dużego, ale opady śniegu lub deszczu ze śniegiem głównie na wschodzie i miejscami na południu. Na północy mgły, które mogą miejscami osadzać szadź. Temperatura maksymalna od 0°C, 1°C na wschodzie do 7°C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, na wschodzie zachodni, na pozostałym obszarze na ogół południowo-wschodni.

Poniedziałek i wtorek 28-29. Listopada

W poniedziałek słaby śnieg lub deszcz ze śniegiem tylko na wschodzie, natomiast we wtorek na północnym zachodzie opady deszczu. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnienia, a na południu możliwe są też rozpogodzenia. Nocami niewielki mróz tylko na wschodzie, do około -2°C, oraz w górach, do około -6°C. W dzień najcieplej będzie na zachodzie, od 5°C do 6°C, najchłodniej nadal na wschodzie, około 1°C. Słaby i umiarkowany wiatr wiał będzie z południowego wschodu.

Środa i czwartek 30. listopada – 1. grudnia

W środę i czwartek zachmurzenie będzie duże, większe przejaśnienia głównie na południu. W środę na zachodzie i północy, a w czwartek tylko na północy. Nocami mróz nadal na wschodzie, około -3°C, i w górach, do -5°C. Na pozostałym obszarze temperatura minimalna od 0°C do 4°C. W dzień najcieplej na zachodzie, od 6°C do 8°C, najchłodniej nadal na wschodzie, od 0°C do 2°C. Wiatr będzie słaby, na ogół z kierunków zachodnich.

Susza hydrologiczna

Sytuacja hydrologiczna pod kątem suszy w ostatnim tygodniu ulegała początkowo stopniowemu pogorszeniu, ale w ostatnich trzech dniach nastąpiła niewielka poprawa. Obecnie stacji z przepływem poniżej SNQ jest 47 – to o 11 stacji więcej niż przed tygodniem.

Zestawienie liczby stacji poniżej SNQ, fot. IMGW-PIB

Wskaźnik wilgotności gleby w warstwie przypowierzchniowej (0-7 cm) pogorszył się w ostatnim tygodniu. W centrum i na wschodzie spadł miejscami do 40%, a na północnym zachodzie do 30%, punktowo nawet poniżej. Najlepiej sytuacja wygląda na południu, południowym wschodzie

i w rejonie Zatoki Gdańskiej, gdzie wskaźnik wilgotności jest powyżej 75%. W warstwie 7-28 cm sytuacja jest znacznie korzystniejsza i w większości kraju przekracza 50%. Natomiast w niższych warstwach (28-100 cm) wartość wskaźnika wilgotności jest mniej korzystna i na zachodzie oraz w centrum wynosi lokalnie poniżej 30%.

W nadchodzącym tygodniu spodziewane jest utrzymywanie się podobnej liczby stacji z przepływem poniżej SNQ – lokalnie sytuacja może się poprawiać, zwłaszcza po opadach deszczu lub podczas topnienia pokrywy śnieżnej.

Szczegółowa prognoza hydrologiczna

Na całej Wiśle prognozowana jest głównie stabilizacja oraz lokalne spadki i wahania w strefie wody niskiej, lokalnie w strefie wody średniej. Niewielkie wahania na rzece związane będą głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

Na dopływach Wisły prognozowane są głównie wahania stanów wody lub stabilizacja – w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Okresowo, zwłaszcza w ciągu dnia, w związku z prognozowanymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem oraz spływem wód roztopowych mogą pojawiać się wzrosty lub większe wahania stanów wody. Nocami przy ujemnych temperaturach ta tendencja będzie hamowana. Miejscami możliwe zakłócenia w przebiegu stanów wody na skutek tworzenia się punktowych zjawisk lodowych.

Skumulowana miesięczna suma opadów, fot. IMGW-PIB

W zlewni Narwi i Bugu przeważać będzie stabilizacja. Na Bugu może zaznaczyć się niewielka tendencja wzrostowa, a na Narwi i jej dopływach spadki stanu wody w strefie wody średniej i niskiej. Możliwe są też wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

Na górnej Odrze prognozowany jest na ogół przebieg wyrównany stanów wody, a w drugiej części tygodnia niewielkie wahania w strefie wody średniej. Na odcinku skanalizowanym rzeki mogą zaznaczyć się większe wahania stanów wody w strefie wody średniej i niskiej, które będą związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze środkowej swobodnie płynącej początkowo prognozowane są spadki stanu wody, a następnie wahania. Na Odrze granicznej stan wody będzie układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i ulegał niewielkim wahaniom.

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry prognozowany jest przeważnie wyrównany przebieg stanu wody oraz powolne spadki. Okresowo, mogą zaznaczyć się wzrosty poziomu wody, które będą związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na sudeckich dopływach również mogą mieć miejsce wzrosty i wahania związane z prognozowanymi opadami atmosferycznymi deszczu i śniegu oraz okresowym tajaniem pokrywy śnieżnej, zwłaszcza od weekendu. Stany wody układać się będą w strefie wody średniej i niskiej, a lokalnie wysokiej. W Odolanowie na Baryczy stan wody będzie zależny od gospodarki wodnej prowadzonej na stawach (możliwe okresowe przekroczenia stanu ostrzegawczego).

Na Warcie i jej dopływach prognozowana jest głównie stabilizacja oraz spadki stanów wody, lokalnie możliwe wzrosty oraz wahania wskutek oddziaływania urządzeń hydrotechnicznych. Stany wody na Warcie i jej dopływach układać się będą w strefach wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej.

Stan wody w rzekach, fot. IMGW-PIB

W najbliższych dniach wzdłuż Wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim oraz na Zalewie Wiślanym i Żuławach przewidywane są wahania poziomów wody w strefie wody średniej, lokalnie do strefy wody wysokiej. Jedynie w pierwszej połowie weekendu mogą zaznaczyć się wzrosty spowodowane prognozowanym wiatrem z kierunków północnych.

W ciągu najbliższych dni na rzekach Przymorza, rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz w zlewni dolnej Wisły prognozowane są niewielkie wahania stanów wody zawiązane z topnieniem pokrywy śnieżnej i prognozowanymi po weekendzie opadami – na ogół w strefie wody średniej i niskiej.