IMGW-PIB podała prognozę na 7 dni do 16 listopada włącznie. W najbliższych dniach przewaga niżowej pogody. Dużo chmur i okresami opady deszczu. W rejonach podgórskich od soboty opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach zimowo. W drugiej połowie tygodnia powinno być cieplej.

W ten piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Śląsku, Opolszczyźnie, Ziemi Łódzkiej i na wschodzie Wielkopolski opady deszczu, w pozostałej części kraju tylko lokalnie możliwy słaby deszcz.

Wysoko w Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wysoko w Tatrach do 3 cm. Temperatura maksymalna od 8°C do 12°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, na południu początkowo dość silny, na Podkarpaciu w porywach do 55 km/h, na terenach podgórskich Karpat do 70 km/h, południowy. Wysoko w górach porywy wiatru do 100 km/h. Na szczytach Tatr wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogodna w nocy z piątku na sobotę 10-11 listopada

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie z rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, w rejonach podgórskich Karpat deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu.

Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach o 7 cm. Na południowym zachodzie miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od 2°C na Pomorzu i w rejonach podgórskich Karpat do 6°C w centrum i 7°C nad morzem; chłodniej w kotlinach sudeckich, tam około –1°C. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków południowych. Wysoko w górach porywy do 70 km/h.

Prognoza pogody na sobotę 11 listopada

W sobotę zachmurzenie duże, na zachodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu, głównie w centrum i na Pomorzu.

Na Podhalu i w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura maksymalna od 6°C na wschodzie do 9°C na zachodzie i nad morzem, w rejonach podgórskich Karpat około 4°C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni, tylko na północnym wschodzie południowo-wschodni.

Prognoza pogody na niedziele 12 listopada

W niedzielę pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, w dolinach górskich deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 5°C do 9°C, nieco chłodniej w dolinach górskich. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

Prognoza pogody na 13 i 14 listopada

Poniedziałek i wtorek z dużą ilością chmur, okresami opady deszczu, na Pogórzu Karpackim i w Karpatach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 5°C do 10°C, we wtorek na Dolnym Śląsku do 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

W środę i czwartek zachmurzenie duże, okresami umiarkowane, miejscami opady deszczu. Temperatura bez większych zmian.