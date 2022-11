W najnowszym komunikacie biura prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej znajdziemy eksperymentalną prognozę długoterminową temperatury i opadu na listopad 2022, wraz z wyjaśnieniami, jak taką nowatorską formę prognozowania pogody rozumieć. Czego możemy się spodziewać?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, pełni kluczową rolę w osłonie meteorologicznej Polski od 1919 roku. Analizuje zjawiska atmosferyczne, dostarcza prognozy i wydaje ostrzeżenie. Systemy informacyjne i rozwiązania IMGW-PIB działają całodobowo przez cały rok, wsparte wiedzą i doświadczeniem analityków oraz specjalistów meteorologii i hydrologii.

Temperatura powietrza powyżej normy

Jak prognozują specjaliści z IMGW, średnia miesięczna temperatura powietrza w listopadzie całym kraju powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Należy pamiętać, że prognoza średniej temperatury powietrza powyżej normy nie jest równoznaczna z tym, że występować będą np. dni z temperaturą maksymalną powyżej 10°C czy w przypadku prognozy poniżej normy np. dni z temperaturą minimalną poniżej 10°C. Jednocześnie jednak wartości te nie są wykluczone.

Prognoza długoterminowa na listopad 2022, fot. IMGW-PIB

Co również ważne, prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Celem wyznaczenia średniej wieloletniej, wartości średniej miesięcznej temperatury z tego 30 letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę w klasie „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy”. Oznacza to, że nie jesteśmy w stanie wywnioskować czy w listopadzie powinniśmy spodziewać się przymrozków, natomiast sumarycznie miesiąc ten będzie cieplejszy niż w ubiegłych latach.

Suma opadów w normie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że miesięczna suma opadów atmosferycznych w listopadzie w całym kraju najprawdopodobniej będzie mieścić się w zakresie normy wieloletniej. Tu również mamy do czynienia z normą wieloletnią z lat 1991-2020, wyznaczaną w podobny sposób jak w przypadku temperatury, z tym, że na klasy „poniżej normy”, „w normie” i „powyżej normy”, sortowane są miesięczne sumy opadów.

Gdy prognozowana jest suma opadów powyżej normy, można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020. Analogicznie, poniżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020, a w normie można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Co ważne, prognoza sumy opadów powyżej normy nie oznacza, że zdarzać się będą intensywne opady deszczu lub śniegu, a jednocześnie prognoza poniżej normy nie odrzuca możliwości wystąpienia takich zjawisk. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu, czyli śnieg lub deszcz. Możemy się więc spodziewać listopada podobnego pod względem sumy opadów do tych w z ostatnich 30 lat, ale nie wiemy jak intensywne będą pojedyncze zjawiska i czy wkrótce spadnie śnieg.